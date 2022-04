La fiebre por el vinilo no está muerta, solo estaba de parranda

Con el paso del tiempo, de los años y de las épocas, prácticamente todas las invenciones sufren un proceso de sustitución o refinamiento que las deja, inevitablemente, obsoletas ante la llegada de otra mejor. Fue el caso de los disquetes y el pendrive, o del VHS y el DVD. Y el de los discos de vinilo... Aunque, en este caso, no del todo. Quizás como la excepción que confirma la regla, los “discos anchos” gozan de una popularidad a día de hoy que no se corresponde con su utilidad práctica. Y, al contrario de lo que pudiera parecer, actualmente existe un gran número de aficionados al formato que participan activamente en encuentros e intercambios y mantienen vivo el interés por el vinilo.

PERDIDO, PERO NO OLVIDADO. Entonces, ¿cuál es el motivo de que aún hoy podamos encontrar vinilos en tiendas de música? En comparativa con los casos antes mencionados, no es frecuente ver cintas de vídeo incluso en tiendas especializadas, y ya ni hablemos de toparnos con un disquete a la venta. Esto no es más que lo esperable, siendo hoy ambos objetos poco más que reliquias de otra época. Pero, en cambio, el vinilo (o LP, o microsurco) presenta algunas características que lo vuelven un objeto muy buscado y codiciado bajo ciertas circunstancias, y que han hecho que la afición por él siga estando muy viva entre algunos sectores del público.

Todo esto se explica, por un lado, al recordar que con el vinilo se han transmitido algunas de las músicas más importantes del pasado siglo, y que todavía hoy hay miles de canciones y grabaciones que nunca llegaron a editarse en formato CD (Compact Disc) o en sus sucesivos. De tal manera, esas piezas se convierten en ítems de rareza, deseables simplemente por el hecho de tratarse del único soporte posible que permite escucharlas.

Otra de las razones que mantienen el foco de atención sobre el microsurco es la mayor calidad de sonido que despliega en comparación con el infame CD o, más a tono con la actualidad, con los incontables servicios de música en streaming que existen y dominan el mercado. Sin embargo, esto causa que el valor que se le reconoce hoy en día a la música en vinilo radique, fundamentalmente, en su faceta como artículo de coleccionismo.

Al fin y al cabo, no es habitual tener un tocadiscos en casa de antemano y, probablemente, las virtudes del LP no sean las suficientes para convencer al melómano promedio de hacerse con el citado aparato, que a día de hoy resulta caro y no tan fácil de encontrar como antaño. Por no hablar de las mil y una alternativas en cuanto a cómo y dónde escuchar música que, desde la irrupción del Compact Disc en 1992, han ido acometiendo sin piedad contra el vinilo y nos rodean hoy en día.

Sin embargo, es aquel pequeño -pero ferviente- sector de aficionados al formato el que lo busca activamente, sea por la ya mencionada mejora en calidad sonora, por la estética romántica que evoca el LP o por el placer de poseer una pieza original. Y al hacerlo mantiene viva la llama de su popularidad, en una comunidad que busca oportunidades para ampliar sus catálogos personales e interactuar con otros simpatizantes del género.

PUNTO DE ENCUENTRO. Precisamente ahí es donde entran eventos como el que se desarrollará esta semana en Santiago, y que supondrá una maravillosa oportunidad para que aficionados pertenecientes al ecosistema del vinilo se den cita en un mismo lugar. Desde mañana y hasta el sábado, día 23, la Feria del Disco se situará en el centro comercial Área Central en horario de 10.00 a 21.00 horas. A lo largo de sus tres jornadas, la muestra reunirá a cientos de personas que podrán participar en intercambios de discos y otros materiales, conversaciones y, en general, en la divulgación del género y la cultura del vinilo. En palabras de la organización de la Feria, “ante una demanda creciente en estos últimos años, no cabe duda de que el vinilo vuelve a estar de moda. Además de los coleccionistas incondicionales, se están sumando los aficionados que han vuelto a desempolvar su tocadiscos y a escuchar sus viejos LP”. Y, en parte por eso, una de las premisas de la Feria es la de reunir muchos discos para posibilitar la reconstrucción, o compleción, de colecciones enteras de vinilos.

Por supuesto, vivimos en un mundo mayormente digital en el que predomina la música en soportes más modernos que el viejo LP. Pero está claro que tener la pieza original, con un diseño de calidad y en prácticamente estatus de objeto artesanal, sigue representando un valor muy importante para la comunidad de aficionados.

cine. Por otro lado, coleccionistas y aficionados al séptimo arte también tienen su lugar en el muestrario. En el apartado cinematográfico, los asistentes podrán conseguir material relacionado con una variedad de actores, actrices, directores y películas: DVD’s descatalogados, ediciones especiales, posters, camisetas y merchandising, entre otras cosas. Por esto mismo, la Feria anima a todo el público a traer discos o películas que ya no utilicen para poder venderlos o intercambiarlos.