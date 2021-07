Cultura fang e de Brasil, na axenda do festival Atlántica

Santiago. A segunda xornada do festival Atlántica chega cun variado programa que será quen de satisfacer a bebés, nenos e adultos. Tamén aos ávidos de historias de culturas afastadas e mais aos que devecen por coñecer os segredos da cidade ou gozar cos contos máis enxebres. Ao longo do día poderase escoitar ao brasileiro Thomas Bakk (Eugenio Granell a partir das 11.30 horas), ao guineano Marcelo Ndong (Biblioteca Pública Ánxel Casal, 12 e 19 h) e aos galegos Pavís Pavós (Alameda, 19 h.), Manuel Gago (19.30 h) e Celso F. Sanmartín (Bonaval, 21.30 h). Todas as actividades son gratuítas pero para asistir cómpre reservar o convite a través da web festival. ECG