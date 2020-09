Cumbre no Cersia sobre os comedores escolares

educación. O alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, e o concelleiro de Educación, Rubén Prol, reuníronse onte co presidente e coa vicepresidenta da Asociación de anpas de Santiago, Fernando Lacaci e Esther Martínez, para informalos da situación actual nos comedores escolares. O rexedor e Rubén Prol, que asumiu as competencias en Educación o pasado venres, informaron ás anpas de que a día de hoxe todas as solicitudes de uso do comedor escolar de 5,4,3,2 e 1 día teñen acubillo e que o problema se presenta nos casos esporádicos non fixos, é dicir, aqueles que non poden confirmar que día van usar o comedor.Por parte do Concello estase á espera dunha aclaración da Consellería de Educación para resolver esta circunstancia, xa que no protocolo non se contemplaba esta situación. Mañá, manterán unha nova xuntanza no Cersia.con todas as asociacións de nais e pais dos colexios cuxo comedor xestiona o Concello. ecg