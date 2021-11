Cupido se presenta en el Camino como fuerte aliado de los solteros

El singles day o, como diríamos en España, el día del soltero, se celebró el pasado 11 de noviembre. Su origen viene del año 1993, cuando unos estudiantes de una Universidad de China decidieron hacerse regalos para reivindicar su soltería. Al principio solamente se hacía entre los hombres, siendo un evento popular en universidades del país asiático durante la década de 1990. No es casualidad que sea el 11 de noviembre de cada año, ya que en China el número 1 representa un árbol sin hojas.

Esta fecha ha ido evolucionando y en la actualidad sirve para la sociabilización entre solteros, o al menos la excusa ya la tienen. Además de convertirse en una excusa, en la que muchas tiendas realizan descuentos de sus productos de forma online y offline. Si hablamos de vivir experiencias como solteros, ya hay empresas que tienen en cuenta a este colectivo y organizan actividades pensando en ellos. Es el caso de la empresa SantiagoWays, que organiza trayectos por la Ruta Jacobea para que la gente pueda ampliar su círculo de amistad o amor. “El Camino de Santiago desde Sarria es la sección más popular”, aseguran en dicha empresa, ya que permite captar la esencia del Camino en pocos días. Además, ofrece posibilidad de conocer a más peregrinos viviendo la misma experiencia.

La química puede surgir en cualquier lugar. Sin embargo, cuando una persona emprende el Camino está abierto a hablar con todo el mundo, suele ser más fácil conocer a gente nueva y entablar conversación con ellos. Además, la propia dinámica del Camino de Santiago facilita que las personas solteras conozcan a otras en el recorrido.

aLTERNATIVAs. No nos olvidamos de los solteros con hijos, porque para ellos también existen alternativas. La empresa Viaja con tu hijo es pionera en el sector para conseguir las mejores experiencias monoparentales. De este modo, se consiguen nuevas amistades y aventuras extraordinarias para lograr que tanto los mayores como los peques disfruten. Desde la compañía pueden confirmar a este periódico que aunque el objetivo de las diferentes escapadas que ofrecen no es el de enamorarse, sí les consta que haya surgido el amor entre algunos padres solteros que han realizado sus actividades.

Ernesto Daubar, fundador de Viaja con tu hijo, explica que “hace once años era divorciado y tenía dos hijos y no tenía muy claro qué poder hacer con ellos cuando estaba de vacaciones”, y gracias a esta necesidad a nivel personal, se transformó en un proyecto que atiende a unos 10 mil usuarios anualmente.

Experiencias. Otras empresas como Deviajeconsingles.com ofrecen experiencias como cruceros, viajes al Caribe o viajes por España, y aunque no debes de ser obligatoriamente un soltero para disfrutar de estas escapadas, el perfil varía, ya que la propia empresa cuenta a EL CORREO GALLEGO que “nosotros no somos una aplicación de citas, sino que organizamos viajes para personas que no quieren viajar solas, ya sean solteros, divorciados o personas con pareja, pero que en vacaciones no han podido coincidir y hacen planes de este tipo”.

Uno nunca sabe donde puede volver a enamorarse, muchos solteros acuden a apps de citas para conocer a gente, otros optan por la opción tradicional de salir de bares o fiesta.

En el día de la soltería recordar las palabras de Leonard Cohen: “El amor no tiene cura, pero es la única cura para todos los males”, y ya sea con el traje de soltería puesto o no, el amor siempre sana, sobre todo el propio.