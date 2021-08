Curiosa iniciativa de un hotel para poner freno a los grafiteros reincidentes

Que hagan un grafito en la fachada de un hotel es un faena, pero más aún si lo acaban de borrar y el autor de la gamberrada regresa y vuelve a pintar encima el mismo garabato. Esto es lo que le acaba de ocurrir a los responsables del hotel San Lorenzo, que, tras el enfado inicial por lo sucedido, han decidido tirar de retranca gallega. Así, han dejado una pizarra junto al grafito acompañada de una nota en la que le piden al grafitero que mejor utilice ese lugar que su pared de piedra. “Nos podríamos enfadar contigo por pintarnos de nuevo la fachada y decirte que podrías meterte el spray por algún orificio de tu cuerpo, en cambio, te dejamos esta pizarra para que expreses libremente tus inquietudes artísticas”, reza la nota que acompaña al regalo para el grafitero.

Según explicó el director del establecimiento, Carlos Regueiro, a EL CORREO, “en el barrio los vecinos están desesperados con las pintadas, porque en el callejón de los Gatos las borran y a la media hora ya está otra vez todo igual”. Pide “más control por parte del Ayuntamiento.

Carlos y Montse Regueiro hicieron público lo ocurrido a través de la página de Facebook del hotel, acompañando con varias fotografías su relato, que fue compartidas por redes sociales y se hizo viral. En el texto pedían ayuda para localizar a la persona que realizo estas pintadas. “Nos hemos esforzado en quitar la moñigada y casi la teníamos. El susodicho espécimen, con forma de humano pero con firma de chimpancé, ha vuelto a pintar lo mismo por encima. Así que, le hemos dejado un mensaje y una pizarra para que dé rienda suelta a su imaginación primaria y deje de joder con la pelota como decía Serrat... Si alguien sabe quien es o como podemos localizarlo, sería de una gran ayuda, o si alguien lo ve, rogamos le hagan llegar este mensaje de cariño y comprensión”, concluye. Regueiro comentó a este diario que hace un tiempo tuvieron también problemas con unos maceteros que tenían colocados en la entrada del hotel, porque a menudo aparecían destrozados: “Optamos por dejarle una nota a los gamberros pidiéndoles que no lo volvieran a hacer y funcionó, así que esperamos que esta vez dé también resultado”.

Regueiro tiene la esperanza de que con este mensaje repleto de sarcasmo el grafitero desista y no vuelva a atacar la fachada del establecimiento. “No entendemos que haya pintado sobre piedra. Se supone que tienen unos códigos y respetan determinados espacios, pero se ve que no. Sabemos que el Ayuntamiento no puede poner un policía en cada esquina, pero ellos tienen más medios para localizar a estas personas”, afirma. Hace unos días también apareció lleno de pintadas el local de Almacenes Olmedo, en la plaza de O Toural, cuyos autores fueron identificados por la Policía.