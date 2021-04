Curso da asociación Área Empresarial do Tambre para que a mocidade venda de maneira virtual

comercio online. As vendas online incrementáronse de forma exponencial desde o inicio da pandemia pola COVID. Por este motivo, organízase a vindeira semana unha nova actividade formativa no marco do Programa Integrado de Emprego da Asociación Área Empresarial do Tambre 2020/21, para dotar ás mozas e mozos participantes dos coñecementos e habilidades necesarias para entender e aplicar unha estratexia de vendas a través de medios virtuais. Como facer unha web atractiva, poñer en marcha unha estratexia publicitaria en internet ou coñecer as particularidades do comercio electrónico serán contidos que se desenvolverán e analizarán, desde a perspectiva do estudo de casos prácticos, no curso. Tamén os próximos días comezará unha formación en dinamización de actividades de tempo libre infantil e xuvenil. Esta actividade está acreditada cun certificado de profesionalidade para aquelas persoas participantes que rematen con éxito as máis de trescientas horas, entre teoría e práctica, que compoñen o programa. Aprenderán as dinámicas para organizar, dinamizar e avaliar actividades de tempo libre, aplicando técnicas de animación grupal e incidindo na educación en valores e na prevención de riscos.

O Programa Integrado de Emprego da Asociación Área Empresarial do Tambre está financiado pola Xunta de Galicia con fondos finalistas transferidos polo Servizo Público de Emprego Estatal, a través do servizo de Programas Mixtos da dirección xeral. Ter unha tenda física non é un impedimento hoxe en día para introducirse nas vendas online, ao contrario pode ser un complemento, que ademais de máis visibilidade o establecemento. Ademais, pode ser unha ferramenta máis para facer fronte a estos momentos compricados, provocados pola crise santiaria da COVID, indican dende a asociación. S. CUIÑA