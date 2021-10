Curtocircuíto chega o seu ecuador coa filmografía de Yann Gonzalez

Santiago. O Festival Internacional de Cine de Santiago Curtocircuíto encarou onte o ecuador do festival cunha xornada moi potente de contidos. Así onte foi o primeiro pase do Foco dedicado á filmografía do cineasta Yann Gonzalez, que estará presente o sábado 9 en Santiago. No pase, que deu comezo ás 18.00 horas no Teatro Principal proxectáronse dous dos dez traballos que seleccionou o festival: Les rencontres d’après minuit e Les astres noirs. Na xornada de hoxe ás 20.15 horas tamén dará comezo a sección competitiva Penínsulas, que exhibirá os últimos traballos de cineastas como Gerard Ortín con Future Foods; Marina Lameiro e Maddi Barber con Paraíso; ou Irati Gorostidi con Unicornio. Durante o festival, proxectaranse un total de 14 títulos que poñen especial atención no cinema de autor máis persoal do panorama estatal a través de xéneros como o documental, a ficción ou outros próximos ao desktop-documentary. Tamén terá lugar a primeira proxección da sección Terra, que rinde homenaxe ao traballo da artista ourensana Enar de Dios, que estará presente. ecg