Curtocircuíto comienza sus actividades ‘on-line’

Festival. El Festival Internacional de Cine Curtocircuíto continuó ayer su programación tras la inauguración celebrada el sábado, a cargo de Elías Merino y su proyecto Synspecies. Así, a las 18.00 horas, se proyectó en el Teatro Principal The American Dreamer (1971) de Dennis Hopper. Esta película documental retrata al cineasta en su hogar y estudio montando una de sus obras cumbre: The Last Movie (1971). A las 20.15 h fue el pistoletazo de salida de la sección oficial Radar con la proyección de Stump the Guesser (Guy Maddin, Evan Johnson, Galen Johnson; Canadá; 2020), L’ année dernière à Dachau (Mark Rappaport; Francia, EE. UU.; 2020) y Une nuit à l’ opéra

(Sergei Loznitsa; Francia; 2020). Hoy, lunes, el festival comenzará con sus actividades de la semana a las 12.00 h estrenando su propuesta de actividades on-line que se podrán seguir a través de sus redes sociales. Será con la mesa redonda Escuelas como centros de producción cinematográfica en la que participarán los ideólogos y gestores Luis Ferrón (ECAM), Carlos Muguiro (EZQE) y Jordi Balló (UPF) y los cineastas Gabriel Azorín, Chema García Ibarra y Neus Ballús. Por la tarde, a las 16.00 horas, le tocará el turno a los fotógrafos Ricardo Cases, Antonio Xoubanova y Cristina de Middel que participan en la mesa redonda digital Fotografía: ficciones y simulaciones. Redacción