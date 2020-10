Curtocircuíto extiende la alfombra roja a 80 películas

El Festival Internacional de Cine comenzó ayer su 17ª edición con una rica programación, que incluirá más de 80 películas, cuatro conciertos y performances y seis actividades íntegramente on-line.

En la tarde de ayer tuvo lugar, en el teatro Principal, el primer pase de la película inaugural dentro de la sección Largas x Corto con Los conductos, film de Camilo Restrepo que contó con la presencia de su director.

Restrepo muestra en su película un cuento fantástico sobre la instrumentalización de la religión y la violencia en Colombia, inspirado en las memorias de un superviviente de una secta.

Después de la proyección hubo una charla de la audiencia con el director, y a las 20.15 horas, en el mismo espacio, comenzó el Foco Dennis Hopper, dedicado al icónico cineasta y actor estadounidense con The Last Movie (1971). Dirigida, editada y protagonizada por el propio Hopper, este film, rodado en Perú y galardonado en el Festival de Cine de Venecia, se considera una obra de culto.

Por la noche se celebró la inauguración oficial de Curtocircuíto de la mano del compositor, artista sonoro e investigador multidisciplinar Elías Merino, que transformó la Sala Capitol de Santiago con Synspecies, su impactante propuesta audiovisual y musical. El proyecto está inspirado en ecologías virtuales y espacios morfológicos inestables que emergen de una interacción devastadora de entidades audiovisuales coexistentes con el vacío.

Al acto asistieron el alcalde Sánchez Bugallo y el director del festival Curtocircuíto, Pela del Álamo, entre otros.

Para hoy, domingo, está previsto que Curtocircuíto inicie su jornada a las 18.00 h, en el teatro Principal, nuevamente con el Foco Dennis Hopper, que programará The American Dreamer, documental sobre el cineasta que lo muestra en su hogar y estudio montando The Last Movie. A las 20.15 horas, tres películas estrenarán la sección Radar: Stump the Guesser (Guy Maddin, Evan Johnson, Galen Johnson; Canadá; 2020), L’année dernière à Dachau (Mark Rappaport; Francia, EE. UU.; 2020) y Une nuit à l’opéra (Sergei Loznitsa; Francia; 2020).