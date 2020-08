Daniela Costas: “Santiago tiene un movimiento que se asocia con la ciudad”

dani—en minúsculas— se ha convertido en una de las artistas gallegas más prometedoras del momento. Su disco Veinte fue aplaudido por muchos medios locales que ya la posicionan como una de las jóvenes referentes del movimiento musical vigués. A sus veintidós años, ha vivido toda su vida rodeada de algunos de los músicos gallegos más importantes del último siglo, aunque el suyo sea un estilo completamente nuevo y personal. Este jueves, dani, o Daniela Costas, estará en el escenario del Atardecer no Gaiás para ofrecer un concierto con todas las entradas vendidas.

¿Qué opinión te merece el ciclo Atardecer no Gaiás?

La verdad es que no supe de su existencia hasta hace poco tiempo. Yo iba paseando con una amiga por la Cidade da Cultura y me contó que allí en verano se suelen organizar unos conciertos muy chulos al aire libre con la puesta de sol de fondo y demás. A los pocas semanas me llamaron para actuar en la edición de este año y me hizo mucha ilusión. Me dieron una gran alegría, primero porque tenía ganas de tocar allí y segundo porque poder actuar este verano no es fácil.

¿Te están afectando mucho las restricciones?

La verdad es que no me puedo quejar. Todo el mundo está teniendo muchos problemas, pero a mí de momento non me cancelaron nada. Lo que pasa es que yo no tenía marcadas muchas salas, todas mis fechas son al aire libre, así que espero que se puedan hacer todos los conciertos planeados. De momento toqué un par de veces en julio y para este mes y septiembre también hay alguna actuación marcada. Estoy teniendo suerte.

Tienes solo 22 años y estás sacando adelante tu carrera como música, ¿cómo empezó todo?

Desde muy pequeña me gustó la música, de hecho me metí en el conservatorio muy joven, aunque llegó un momento en el que me di cuenta de que, más que la guitarra clásica, a mí lo que me gustaba era cantar. Un día compuse una canción y a partir de ahí ya no paré de hacer música. A los 18 empecé a estudiar Publicidad y Relaciones Públicas y entré a hacer mis prácticas laborales en El Volcán, la agencia que me lleva ahora. Yo entré para trabajar en comunicación, pero tuve la suerte de que uno de los jefes llevaba una sala de conciertos y como sabía que yo cantaba me invitó a actuar allí. Al concierto vinieron muchos compañeros de trabajo, muchos músicos a los que les gustó lo que hacía y que, más tarde, fueron quienes me ayudaron a grabar Veinte, el disco que voy a presentar el jueves en el Gaiás.

¿Cómo está la escena musical de los artistas jóvenes gallegos?

Creo que habría que darle más importancia a toda la parte positiva del momento que estamos viviendo, o que estábamos viviendo antes del covid. Es cierto que a lo mejor no hay todos los medios que debería haber y que faltan muchas cosas tanto a nivel institucional como por parte del público, pero también hay que destacar el buen ambiente que hay entre todos nosotros. Tenemos la suerte de vivir un momento en el que todos los músicos emergentes nos ayudamos. Si, por el motivo que sea, un grupo no está teniendo toda la visibilidad que debería, siempre hay alguien que está un poco mejor posicionado y que le hecha una mano. Hay muchas bandas que se dan a conocer gracias a la generosidad de otras que ya tienen más tirón y eso hace que estemos viviendo un momento muy guay para los artistas emergentes. Además, el hecho de que la gente tenga la posibilidad de montarse su propio camino en solitario también es muy bueno, no dependemos de nadie y no competimos entre nosotros y eso se nota mucho. La música se ha democratizado y nosotros somos la generación que más lo está aprovechando.

¿Qué crees que diferencia la escena compostelana de la viguesa?

Creo que la escena compostelana está más unida y, sobretodo, está más clara y es más reconocible. En Vigo hay muchas propuestas pero son más aisladas, están dispersas y no hay un movimiento conjunto. Lo cierto es que en Santiago se nota que hay un submovimiento que se asocia con la ciudad y que la mayoría de nosotros podemos reconocer como música compostelana. Es algo que en Vigo no pasa, se hacen muchas cosas pero no se asocian con la ciudad. Creo que nos hace falta unidad para que nuestra música se reconozca como un movimiento diferenciado. Está bien que cada uno haga lo que quiera, pero eso conlleva perder la posibilidad de crear una identidad propia con la que la gente se pueda identificar y que pueda ayudarnos a despegar como profesionales.

Tu familia está plagada de músicos, ¿cuánta responsabilidad tienen ellos de que hayas seguido este camino?

Creo que lo mío con la música es algo innato. Yo tengo cuatro hermanos y soy la única que ha decidido dedicarse a esto. Quise formarme desde muy pequeña, no creo que mis decisiones hayan venido por una herencia familiar. De todas formas, el hecho de que mis primos, mis padres, tíos... se hayan dedicado a la música y hayan formado parte de algo tan importante es algo que me hace sentirme enormemente orgullosa y cómoda. Es una ventaja porque sé que puedo hablar con ellos de ciertos temas y que ellos me van a entender y a aconsejar, porque han pasado por lo mismo que yo.