‘Das tebras á luz’, un novo proxecto didáctico da Real Filharmonía de Galicia

Música. Das tebras á luz é un programa didáctico que está ofrecer a Real Filharmonía de Galicia. Comeza hoxe, de 10.00 a 12.00 horas no Auditorio de Galicia, e xa non quedan entradas. Con todo, a iniciativa que aposta pola capacidade de certa música para explorar as emocións, está recomendada para estudantes de ESO e bacharelato. Mañá volve estar aberta ao público ás 18.30 horas. Nestas sesións, as rapazas e rapaces serán capaces non só de escoitar conceptos musicais en funcionamento e familiarizarse co funcionamento da orquestra, senón que ademais poderán sentir como diferentes xeracións de compositores plasmaron as máis variadas facetas emocionais da condición humana na súa creación artística.

Ademáis, o repertorio conta con obras coas que xa están amplamente familiarizados, como é o caso das bandas sonoras de películas de Hollywood, pero tamén con algunha das obras máis relevantes do repertorio sinfónico. Deste xeito poderán trazar paralelismos entre ámbolos grupos -o clásico e o popular; o familiar e o descoñecido-, o que lles facilitará o recoñecemento de elementos comúns entre as diferentes obras co obxectivo de ampliar os seus horizontes musicais. REDACCIÓN