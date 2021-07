“De los productos de Galicia me quedo con los huevos”

El reconocido chef asturiano José Andrés, que suma 31 restaurantes en Washington D. C. y otras ciudades de Estados Unidos y España, completó en las últimas horas el Camino de Santiago, una experiencia que comenzó a la altura de la Cruz de Ferro, en Castilla y León, y que se extendió durante trece días. Quiso celebrar su llegada a Santiago pegándose un homenaje en uno de los restaurantes de más fama de la zona monumental, El Pasaje, que capitanea Pepe Rumbo. Allí concedió una entrevista a EL CORREO en la que hizo balance de su peregrinación y de otros aspectos de su día a día. “Es una experiencia muy bonita. Este es mi tercer Camino y he ido a sitios nuevos, a otros donde ya había estado. También estuve con buenos amigos”, comenta el cocinero, al que acaban de conceder el Premio Princesa de Asturias de la Concordia por su labor humanitaria al frente de la ONG World Central Kitchen.

“He disfrutado en un montón de restaurantes como el de Pepe Rumbo, comiendo fresitas del bosque en las calles... Además, me encantó la entrada del Camino en Galicia”, indica el chef, que atesora dos estrellas Michelin. Al tiempo, sentencia que “la Galicia interior es muy bonita, porque la zona de costa está invadida por bosques de eucalipto. Entiendo que tenemos que generar riqueza y producir, pero los bosques de eucalipto por mucha riqueza que generen nos hacen un poco más pobres. En esos montes no hay musgo, no hay setas, no hay vida. Los bosques de castaño tienen vida, musgo y una sombra que el eucalipto no ofrece”, sostiene José Andrés.

El empresario indica que durante su peregrinación pudo vivir “muchos caminos a la vez”. Para él, la Ruta permite “encontrarse con uno mismo, caminar con la gente que más quieres y conocer gente nueva, que acaban siendo amigos. Además, quise apoyar al sector hostelero, que no pasa por un buen momento”.

Cabe recordar que José Andrés ha sido un incansable defensor de la reforma de la inmigración en Estados Unidos. En 2010, creó World Central Kitchen, una ONG que provee soluciones inteligentes para acabar con el hambre y la pobreza, usando el poder de la comida para reanimar comunidades y fortalecer economías. Su equipo sirvió más de 3,6 millones de comidas a personas de Puerto Rico después del Huracán María. Ganó, además del Princesa de Asturias, numerosos premios, incluyendo la Medalla Nacional de Humanidad en Estados Unidos en 2015. En su país de adopción fue protagonista durante el mandato de Donald Trump por enfrentarse al presidente republicano por su política migratoria. En conversación con este periódico, señala que ahora, desde que Joe Biden está en la Casa Blanca “se respira menos tensión en el ambiente, pero los problemas fundamentales siguen estando ahí”.

Al respecto, apunta que “el fenómeno Trump es negativo en su persona. Cientos de problemas a los que se refiere, existen; pero una persona como él no los va a resolver. Solamente los va a utilizar para aferrarse al poder”.

Al preguntarle si temió alguna represalias cuando se encaró al todopoderoso presidente de los Estados Unidos, confiesa que “yo tengo miedo como todo ciudadano, tengo miedo a lo que no conozco. No me gusta el conflicto, aunque lo parezca por estar a veces en situaciones en las que no me habría gustado estar. Mi objetivo es crear mesas largas, no muros altos”, afirma con rotundidad, a la vez que añade que “todos tenemos que preguntarnos por qué existe el fenómeno Trump, el por qué de una persona que vende un vacío increíble, un agujero negro. Y no se trata de ser de derechas o de izquierdas”, sentencia el chef.

El momento en que José Andrés se sitúa frente a Pepe Rumbo para elaborar el menú que va a degustar con su familia y amigos es todo un espectáculo. Le pregunta por cada producto y el reconocido restaurador le desgrana la elaboración de cada plato. Ensalada de tomates, cigalas cocidas, navajas, almejas, berberechos bogavante, calamares fritos... todo regado con un vino de Raúl Pérez, buen amigo del cocinero. “¿Qué producto destacaría de Galicia? Los huevos y las patatas. ¿Por qué los huevos? Tienen el punto del campo y de la carne. También me gustan los pimientos de Herbón. Conozco el convento de los franciscanos donde comenzó el cultivo. Hice allí un programa en una ocasión”, concluye.