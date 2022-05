De vuelta el fulgor psicodélico, esta vez con firma compostelana

Uno de los orgullos que ostenta la ciudad de Santiago es el de haber sido durante siglos, y de seguir siendo a día de hoy, cuna de artistas de todas las escuelas. Y la última revelación de las que han madurado en su seno es el conjunto Que Vida!, banda de música que mezcla el rock psicodélico con el soul y el freakbeat, estilos derivados de la cultura generada en torno al movimiento mod de los años sesenta. El quinteto hará su debut en directo el próximo sábado, día 7 de mayo, en el Casablanca Cultural, en la calle Doctor Teixeiro.

PRECEDENTES. Sin embargo, y para poder hablar de la significancia del proyecto que están realizando sus integrantes, conviene recordar primero las líneas generales que siguen su estilo y fuentes de inspiración. El movimiento mod, o modernista, surgió en la década de los sesenta en Reino Unido y Estados Unidos. Además de causar un gran impacto en la estética de la moda y la cultura del baile, este flujo de pensamiento golpeó fuertemente en el apartado musical. Gracias a ello, hemos tenido bandas que fueron grandes representantes del género, como The Who, y otras a las que el movimiento influyó notablemente a la hora de hacer su música, como los Rolling Stones.

Las características de los estilos nacidos de la cultura mod no son en absoluto estáticas y, cada artista, con su ejemplo, añade o elimina elementos en pequeños apartados. En el caso de Que Vida!, principalmente, puede decirse que los géneros que inspiran a la formación incluyen el jazz, el blues y el rock clásico, además del soul, por supuesto. Como resultado, su estilo navega entre momentos en los que reina lo abstracto y psicodélico, tendencia que la banda ya adelanta en su descripción, y otros que retornan la atención hacia progresiones más sólidas, fruto del rock y de la inspiración soul del grupo -o, como ellos mismos especifican, del blue eyed soul, variante de este estilo atribuida a los artistas caucásicos-. Por el momento, el conjunto ha liberado dos temas, ambos en inglés: Hold on e Indian rope man, que pueden verse y escucharse en su canal de YouTube. Mientras que en el primero de ellos la banda saca a relucir su lado rockero, abriendo ya con unos riffs de guitarra sencillos y potentes, el segundo supone un tributo al rythm and blues más clásico, con compases más pausados y una línea de bajo que mantiene el ritmo funky a lo largo de la canción.

ORÍGENES. La banda Que Vida!, homónima a una canción del grupo estadounidense Love, se formó en enero de 2022 en torno a un repertorio compuesto por clásicos de la psicodelia rock británica y americana, listado al que hoy continúan añadiendo temas propios. El conjunto está compuesto por la cantante Cristina Fuentes, el bajista Alfonso Espiño, el guitarrista Manu Gómez, la teclista Iria Iglesias y el baterista Fredi Miserable, todos ellos músicos con experiencia tocando en previas agrupaciones, como Al otro lado, Espiño, Sinestesia, The Funkles o Karabogaz. De su directo, tal y como indica la propia banda, se pueden esperar “buenas vibraciones, potente energía y grandes dosis de emoción y sentimiento, tan necesarios para los convulsos tiempos actuales”. Las entradas para su concierto de debut ya se pueden adquirir al precio de cinco euros en el establecimiento Queroté & El Dispensario (calle del Cardenal Payá, 7).