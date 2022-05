Defienden el papel de la UE como comunidad de valores y no un comité empresarial

En el marco del proyecto ActiveEU, que tiene como objetivo promover el debate activo y conjunto de los ciudadanos europeos, nuestro compañero Arturo Reboyras impartió ayer una charla en la localidad italiana de Letojanni, Sicilia, en la que abordó la importancia del Camino de Santiago como eje vertebrador de la vieja Europa.

Bajo el título The European Union is a Community of Values not a business comittee, recordó que “la Ruta Jacobea es el germen histórico de la Europa que hoy conocemos. La solidaridad, la concordia, el respeto a la diversidad y a la libertad son valores sobre los que se construyó Europa. Y quienes nos consideramos ciudadanos europeos debemos comprometernos para preservarlos”.

“Europa tiene el deber hoy más que nunca de lanzar un grito de paz”, añadió Reboyras, “ya que no podemos asistir impasibles en pleno siglo XXI a una guerra que se está cobrando miles de vidas inocentes. Gritemos paz, exijamos paz, pidamos respeto. Antepongamos el diálogo a las armas”, subrayó.

El periodista de EL CORREO GALLEGO afirmó ante un auditorio de delegaciones de 15 países de la Unión Europea que “es fundamental, porque de lo contrario asistiremos con mucha probabilidad al descalabro de todo lo que han conseguido nuestros antepasados”.

“No dejemos a las generaciones futuras una Europa quebrada y dividida; no abandonemos a ningún pueblo”, señaló durante la conferencia Arturo Reboyras Martínez.

Asimismo, se refirió al impacto que el Camino de Santiago tuvo inicialmente en la construcción de Europa y posteriormente en su consolidación, añadiendo que la Ruta Jacobea “es hoy un fenómeno vivo, un elemento que forman las personas. Es un punto de conexión para decenas de países. Y en este contexto, queremos crear un sentimiento de orgullo y pertenencia, porque todos los que estamos aquí representando a Europa somos pueblos del Camino. Estamos celebrando un Año Santo en Santiago de Compostela y queremos que sea el mejor de la historia, pero para conseguirlo Galicia y el Camino necesitan de todas las gentes del mundo”.

Incidió, además, en que “el próximo mes de noviembre celebraremos en Compostela, hay probabilidades que con la presencia del papa Francisco, el cuadragésimo aniversario de la primera visita y el mensaje europeísta del papa Juan Pablo II a Compostela”.

El periodista invitó a los presentes a recordar sus palabras, “que todavía hoy resuenan en algunos hogares, pero que en otros muchos se han olvidado; las palabras de un discurso dirigido a todos los pueblos de Europa, católicos o no; creyentes o no; unas palabras elocuentes dirigidas al corazón de Europa: la UE es una comunidad de valores, no un comité empresarial. Eso es lo que nos quería decir en su recordado mensaje europeísta Juan Pablo II en su vista a Santiago en 1982, y lo que hoy y siempre debemos defender los europeos”.