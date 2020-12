Demanda por los suelos en Lavacolla pese a la promoción de billetes ganga

“Es muy deprimente. Ahora mismo solo tengo una reserva de un billete a Cuba para el 24 de diciembre y todavía no sé si el cliente podrá volar por las restricciones. No hubo demanda para el puente ni tampoco para las Navidades; ni para Canarias ni para ningún sitio. Solo queda resignarse”. Quien habla es una profesional con más de 20 años de experiencia en el sector turístico. Trabaja en una conocida agencia de viajes compostelana, que sobrevive a duras penas, con el personal en ERTE y tratando de lanzar ofertas de turismo de cercanía, es decir, a corto plazo y en Galicia. Pero aún así, “la gente tiene miedo, reina la incertidumbre y nadie piensa ahora en viajar”.

El suyo es un sector que ha sufrido mucho con la pandemia del coronavirus, y que no consigue ver la luz al fin del túnel. Quizás cuando llegue la vacuna. El crack provocado por el COVID ha golpeado fuerte a todos los negocios dedicados al turismo. Pero lo cierto es que las pequeñas agencias de viajes están sufriendo una auténtica agonía, “y sin apenas ayudas”. “Por responsabilidad con nuestros clientes de toda la vida, hemos devuelvo decenas de miles de euros de reservas, cifras desorbitadas que todavía no hemos conseguido recuperar, porque compañías aéreas siguen sin hacernos reembolsos de billetes del mes de marzo ¿Cómo quieren que aguantemos en estas circunstancias? Sin ingresos y aún por encima con una deuda por parte de mayoristas?”, se pregunta esta profesional, que poca confianza tiene en las campañas de promoción puestas en marcha por las aerolíneas para este puente de la Constitución y Navidad. “Nosotros antes vendíamos decenas de viajes a Canarias para familias enteras que elegían las islas para pasar las fiestas navideñas; este año, ni un solo billete”, asegura, a la vez que comenta que la incertidumbre sobre los cierres perimetrales y las posibilidad de cancelación de vuelos no animan a la gente a viajar.

Así, con el negocio vacacional completamente paralizado, las compañías aéreas juegan con atractivas promociones en sus páginas web con las que tratan de que sus clientes piquen en la ganga. Ryanair, por ejemplo, ofrece billetes para diciembre desde diez euros para las rutas que opera en el aeropuerto de Rosalía de Castro.

También ha puesto en marcha un plan para promocionar Compostela como destino turístico. “¿Sabías que Santiago es uno de los centros de peregrinaje más importantes del mundo? El punto final de una ruta milenaria, el Camino de Santiago. Conocer la ciudad durante el Año Santo Compostelano es una oportunidad única (...). Reserva ahora”, reza el mensaje que la aerolínea low cost irlandesa, líder en la terminal de la capital gallega con más de un millón de pasajeros al año antes de que se desencadenase la pandemia, envió a sus clientes.

Pero a la apuesta por Compostela como destino turístico también se suma Vueling, que en su blog escribe: “Ya sea para ganar el Jubileo o para ver cómo ha quedado la Catedral de Santiago de Compostela después de un largo periodo de restauración, este año hay que visitar la capital gallega”, señala la compañía española en esta publicación.

Lo cierto es que el que se despide es un año que el sector aéreo (comercial) y turístico en general dan completamente por perdido. La esperanza ahora está puesta en que la vacuna permita recuperar mínimamente la normalidad.