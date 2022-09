Demandan melloras para aparcar no CEIP Rodríguez Xixirei de Lavacolla

Santiago. El ANPA de Lavacolla denunció ayer los problemas de aparcamiento en el CEIP Rodríguez Xixirei. “Xusto hoxe que voltamos comezar a escola, coincidiu que o problema de acondicionamento do espazo existente e a necesidade dun gran aparcamento que vimos demando dende a xuntanza co alcalde e asociacións de Lavacolla de hai case dous anos puido vivilo en carnes propias o propio conselleiro de Educación, ó non poder pasar co seu vehículo ó centro, como o resto das familias, e tivo que baixarse e camiñar un treito de rúa, cruzando cos peregrinos que non poden usar a súa senda na que temos que aparcar as familias nas entradas e saídas da escola, tódolos días do curso escolar”.

Con esto, la asociación de madres y padres de alumnos añadió que “tivemos a ocasión de explicarlle in situ que as crías teñen que camiñar tódolos días pola calzada, entre os coches, para entrar e saír da escola”.

Así, remarcan “o urxente acondicionamento da entrada das familias e a mais que necesaria infraestrutura de aparcamento que precisa toda a comunidade de Lavacolla. Sendo a primeira das necesidades totalmente municipal, e podendo ser a segunda compartida municipal e autonómica”. ecg