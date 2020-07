Demandan que se arranxe o enlousado das beirarrúas

BNG. O grupo municipal do BNG está a recibir queixas da veciñanza pola situación en que se encontra o enlousado de diversas zonas da cidade, que xa causou algunha caída e tropezóns ao estar mal encaixadas as pedras das beirarrúas e ser lugares de moito tránsito peonil. Así, propón realizar un plan de reparación e conservación de beirarrúas para evitar problemas de seguranza viaria e manter en bo estado estes espazos públicos. Entre elas, destacan as da rúa de San Pedro na altura do cruceiro; na rúa dos Loureiros, diante da estación de autobuses, no perímetro dos edificios administrativos de San Caetano, ou en Cancelas. ecg