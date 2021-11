Demandan recuperar o circuito deportivo do Corresán en Santiago

Santiago. O grupo municipal Popular, a través do seu portavoz Alejandro Sánchez-Brunete, vai presentar unha iniciativa para coñecer os motivos polos que o Concello de Santiago, cando está a piques de rematar o ano, non ten organizada nin programada ningunha carreira popular, en especial as desenvolvidas baixo a denominación de Circuítos Corresán, unha iniciativa posta en marcha en 2012, da que se levan celebrado 8 edicións, a última en 2019, con catro probas: Nocturna na Cidade Vella, Ruta da Prata en Angrois, Ruta dos Parques e Barrio de San Pedro.

A pesar das medidas sanitarias da covid-19 que levaron á suspensión ao longo de 2020, a progresiva mellora nos índices e o levantamento das restricións, permitiu que moitos concellos comezaran a organizar carreiras populares maioritariamente desde mediados do ano actual.

Así, ata o día de hoxe téñense celebrado máis de trinta probas en vilas e cidades galegas, e nos dous meses que restan de 2021 xa se teñen organizado e anunciado outras vinte. Deste xeito, todas as grandes cidades galegas, excepto Santiago, terán celebrado, cando menos, un destes eventos deportivos abertos á participación da cidadanía.

Para os populares, a demora do Concello de Santiago non ten ningún sentido. “A lóxica prudencia dos meses anteriores está a dar paso a unha comodidade e desleixo difícil de entender, máxime cando a propia concelleira responsable da área deportiva ten participado nunha celebrada en Laredo (Santander), mentres se continúa retrasando a celebración deste tipo de probas no concello”, apuntan. Desde o Grupo Popular, solicítase que se retome canto antes esta exitosa iniciativa coa celebración da súa IX edición, e que teña un carácter aberto e popular. ecg