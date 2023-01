Denuncia a Asociación de Pacientes un novo colapso do servizo de Urxencias con enfermos nos corredores

CHUS. A Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS ven de denunciar un novo colapso dos servizos de urxencias o pasado día 7 de xaneiro. “Ás 16.00 horas 13 pacientes graves permanecían, en padiolas e cadeiras de rodas, nos corredores de acceso do servizo sufrindo o deterioro do seu estado de saúde e soportando a vulneración do seu dereito fundamental a intimidade e dignidade”. Ao longo da tarde, sinala a entidade, os pacientes aparcados nos corredores chegou ao número de 20. “A pesares desta situación e das advertencias do persoal sanitario aos responsables do servizo, 19 pacientes, co ingreso en planta asinado, estaban ocupando os espazos de traballo e 8 padiolas da zona de atención estaban sen ocupar por falta de persoal sanitario asignado”, asegura. A Asociación é coñecedora de que “a proporción de pacientes por médico está chegando a ser de 18 cando, de acordo cos estándares de calidade, a partir de 11 pacientes/médico a carga de traballo é inabordable para o persoal sanitario producíndose una minoración na calidade na atención e un aumento do índice erros”. Recolle o testimonio da filla dun dos pacientes que desde ese día aínda permanece no servizo, remítenos o seguinte testemuño: “O pasado sábado 7 de xaneiro meu pai chegou a urxencias en ambulancia por perda de coñecemento. A hora de chegada foi arredor das 5 da tarde, permanecendo colocado nunha padiola no corredor de acceso 3 horas e media ata poder pasar a un box. Hoxe (por onte), pasamos a planta despois de estar nun box mais de 48 horas”, sinala. A asociación afirma que “todos os pacientes que acuden en busca de atención urxente, sistematicamente e como norma non escrita, son colocados nos corredores de acceso a pesar de que son coñecedores de que os valedores do pobo da gran maioría das comunidades autónomas, e entre eles o da CA de Galicia, manifestaron por escrito que é unha práctica que vulnera o dereito fundamental a intimidade e a dignidade”. ECG