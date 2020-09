Denuncia el PP que el ejecutivo local está dividido en dos

“O Grupo Municipal Popular advirte que a atribución de novas competencias a Mercedes Rosón aumenta as áreas que quedan fóra do control do alcalde”. Tras el anuncio de que la concejala asumiría el área de Igualdade, el portavoz Alejandro Sánchez-Brunete lanzó ayer duras críticas contra el ejecutivo local, afirmando que “agora Raxoi é como Berlín 1945: o sector occidental gobérnao Sánchez Bugallo; o sector Oriental, Mercedes Rosón”.

Como muestra, presentó un decreto de la alcaldía en el que se requería por escrito al área de Urbanismo para que tramitara una modificación del Plan Xeral, lo que afirmó, “revela o desencontro e a tensión entre o alcalde e a primeira tenente de alcalde e a escasa aceptación da autoridade de Sánchez Bugallo por parte da concelleira”.

Según explicó, el origen del problema estaba en un requerimiento judicial dirigido al alcalde para que acometiese esta modificación, so pena de actuar contra su patrimonio, por lo que éste requirió a Urbanismo para que “de xeito inmediato” le remitiese a la alcaldía “uns documentos, documentos que a tenente de alcalde non remitía pese a coñecer que tal dilación podía ocasionarlle ao alcalde unha multa coercitiva imposta polo órgano xurisdicional”.

Para el PP, la situación es producto de la existencia de “tendencias” en el gobierno local, una parte del cual aseguró que está bajo la influencia de Compostela Aberta, en lo que calificó de “gobierno matrioska”.

Unas declaraciones que el alcalde calificó de “auténtica tontería”, en primer lugar, porque el requerimiento no era porque el departamento le negase información. La modificación fue ordenada por el juzgado por una sentencia de 2018, en el anterior mandato, y la notificación a Raxoi llegó en febrero.

Con la paralización de los procedimientos administrativos, no se completó, y en junio llegó el nuevo requerimiento, con el aviso al alcalde para que cumpliera la sentencia y con el apercibimiento.

En ese momento, explica, se le contestó al juzgado que estaba en marcha, y se acompañó del requerimiento al área de Urbanismo (y no a la concejala), para que la llevase a trámite, y este documento se le remitió también al juzgado para que quedara constancia de que el proceso estaba ya en marcha.

Es más, señala, en el propio escrito se recoge que no se envía porque fuese necesario para que el departamento lo cumpliese, “senón para acreditar diante do tribunal que a orde estaba dada”.

De hecho, recordó, en el pleno de la semana pasada ya se aprobó esta modificación, que era simplemente la declaración del terreno donde se encuentra una vivienda, en las proximidades de la rotonda del hospital Clínico, como Suelo Urbano Consolidado.

Por lo tanto, afirmó, se trató de un “procedimiento normal”, y no de ningún desencuentro en el seno del gobierno compostelano.

La más adecuada. En cuanto a la asignación del área de Igualdade, que ayer se hizo público tras la junta de gobierno, Sánchez Bugallo recordó que desde su creación y en los distintos gobiernos municipales siempre la desempeñó una mujer. Por eso, cuando se le asignaron las competencias que desempeñaba Noa Díaz al nuevo concejal, Rubén Prol, no se le adjudicó esta área

En este momento, explicó, en la reunión con los restantes miembros del grupo socialista en Raxoi se debatió sobre quién entre las concejalas se podría encargar de asumir esta responsabilidad.

A partir de ahí, se consideró que Mercedes Rosón, era la persona más indicada para desempeñar esta responsabilidad, y ella aceptó asumirla junto con las de Cultura, Urbanismo y Rehabilitación. “Vese que non teñen outros problemas máis importantes dos que preocuparse”, concluyó el alcalde, para quien las acusaciones del PP carecen de todo fundamento.