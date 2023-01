Denuncian a deterioración da helisuperficie do 061 e esixen que se subsane

RISCO. CIG-Saúde ven de denunciar o estado de “deterioración” no que se atopa a helisuperficie do 061 en Santiago e reclama que se “cumpran os compromisos adquiridos” pola empresa adxudicataria, recollidos no prego de condicións, para “evitar os riscos que, a consecuencia do abandono, supón para o persoal do servizo de urxencias sanitarias”.

Pola súa banda, o 061 asegura que xa se iniciou o proceso para a súa reparación. Segundo explica a CIG nun comunicado, o portalón de entrada e o valado están “rotos”. “As bisagras e sujeción central do portal están rotas e o valado presenta grandes ocos por onde se poderían coar na zona restrinxida persoas ou animais”, advirten., sinalando que existe “perigo para os traballadores” do 061, usuarios do hospital de Conxo e viandantes. Neste sentido, aseguran que estas deficiencias foron postas en coñecemento da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 e da empresa adxudicataria do servizo de transporte aéreo urxente Eliance, “sen que se arranxase a día de hoxe”.

A Fundación 061 sinalou que se están a iniciar obras para o mantemento e acondicionamento da helisuperficie á espera da “entrega do material adecuado para a execución da obra”, que se realizará “o máis axiña posible”. ECG