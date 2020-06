Denuncian a falla de información sobre a xestión da Escola de Música

Santiago. A concelleira do grupo municipal Popular, María Antón, preguntará a o goberno local, no pleno do próximo xoves sobre que é o que está a facer no procedemento de contratación da xestión da Escola de Música.

Así, os Populares reclamarán información sobre si o Concello pensa acatar a sentenza do TSXG e darlle cumprimento e si xa se lle fixo unha notificación a Esproade, tal e como indican as recomendacións do director da Asesoría Xurídica. Antón preguntará tamén sobre os pasos que se teñen dado para iniciar o novo procedemento e, por último, como vai a afectar ao persoal que presta actualmente servizo na Escola, ante a evidencia que non se pode incluír a subrogación nin como requisito previo, nin como criterio de adxudicación.

Afirman que “vemos con estupor, como o goberno municipal, vén dando bandazos sobre esta cuestión” e, por iso, demandan respostas a todas estas cuestións. Lembran que esta non é primeira vez que o PP se interesa por esta cuestión, “xa que esta situación leva en precario desde hai anos”. “Compostela Aberta deixara en precario a situación e, pasado un ano desde que Sánchez Bugallo chegara ao Concello, os problemas da Escola de Música seguen sen solución. É máis, sabendo o problematico e sensible desta cuestión, o actual goberno continúa facendo que fai, porque en febreiro comezaron coa orden de inicio de expedente e estamos xa no mes de xuño e nada se ten feito ao respecto para arranxar esta problemá- tica”, concluiu.

Cabe lembrar que a Xunta de Goberno Local de data 17 de febreiro de 2020 aprobou declarar a urxencia da contratación do servizo. ecg