Denuncian deficiencias na liña de bus do aeroporto

PARTIDO POPULAR. O Grupo Popular tenlle formulado unha pregunta ao Goberno local sobre as deficientes condicións nas que se está a prestar o servizo de transporte público entre Santiago e Lavacolla, que están a ocasionar un elevado número de queixas da veciñanza, especialmente, daquela que reside ao longo do traxecto que conecta o aeroporto co centro da cidade, como consecuencia de que en moitas ocasións non son recollidas nas paradas debido á saturación duns vehículos maiormente ocupados con pasaxeiros coas súas equipaxes. En relación con esta situación, os populares queren saber as medidas que pensa poñer en marcha o Goberno de Sánchez Bugallo para solucionar, canto antes, esta carencia de prazas que se manifesta en varias frecuencias ao longo do día. Unha urxencia que vén motivada polo maior agravamento que cabe esperar cando se incremente o tráfico aeroportuario, na actualidade aínda moi escaso. ECG