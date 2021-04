Denuncian demoras en la actuación policial por estar el 091 en A Coruña

“A concentración do servizo do 091 de tres provincias na Coruña é un erro. Deixáronse de coller ata 200 chamadas ao día nas primeiras semanas co novo plan de traballo, moitas de Santiago”. Son palabras de Roberto González, portavoz del Sindicato Unificado de Policía en Galicia, que lamenta la “falta de previsión” que se demostró “desde o primeiro día” que se empezó a ofrecer el servicio desde la ciudad herculina para las provincias de A Coruña, Lugo y Ourense. “Son quendas dun máximo de catro operadores e as cifras son moi importantes: desde a provincia da Coruña recíbense ao mes unhas 10.000 chamadas, unas 2.000 de Santiago de Compostela; e agora Ourense outras 2.000, e Lugo 2.500”, detalla.

Pero lo peor, incide, son los problemas con los que se encuentran los teleoperadores cuando reciben llamadas de ciudadanos de puntos de Galicia que desconocen geográficamente. “Moitas veces, cando chaman para alertar dun suceso os cidadáns non saben dar o nome do lugar no que se atopan. Ofrecen denominacións coloquiais que evidentemente os nosos compañeiros da Coruña descoñecen”, lamenta. Al tiempo que añade que “o descoñecemento de delincuentes habituais, ou de puntos conflitivos, tamén complica o traballo dos axentes da sala de chamadas; e ao mesmo tempo a descrición que estes deben facer chegar ás respectivas comisarías”. Esto provoca, añade, “que se perda ata un 30 % de capacidade de reacción por parte da Policía Nacional”, asegura el agente policial.

La concentración del 091 en A Coruña comenzó en 2016, cuando se centralizaron todas las llamadas de las comisarías de la provincia de A Coruña, incluidas las de Santiago, en la ciudad herculina; y todas las salas de Pontevedra en Vigo.

Esto provocó que aumentase considerablemente el número de llamadas que se reciben. Ahora, con la inclusión de Lugo y Ourense en las dependencias de A Coruña, el colapso “é total”. “É preocupante que moitos cidadáns que chaman ao 091 non reciban resposta. Teñen que chamar ao 112, que á súa vez desvía a solicitude á Policía Nacional. Evidentemente, isto atrasa os tempos de actuación”, lamenta el representante del SUP en Galicia.

Pala aliviar lo que califica de caos, la jefatura autonómica acaba de convocar un concurso interno para reforzar el servicio con más teleoperadores en cada turno. Estas plazas, explica González, acaban de ser cubiertas “por compañeiros de diferentes comisarías galegas”. Con esto, detalla que de Santiago “trasladáronse xa tres axentes á Coruña, para a sala do 091”. El SUP exige que estas plazas que quedaron vacantes se cubran de manera inmediata mediante concurso.

Por otro lado, desde el SUP recuerdan que el 091 se ha convertido en un referente para los ciudadanos como número de atención telefónica de la Policía Nacional. Se trata de un servicio que se instauró inicialmente en Madrid hace 63 años, para implantarse en todas las comisarías de España dos años más tarde.

Entre otras funciones, detalla el sindicato policial, también coordina y atiende las peticiones de información de los propios agentes del Cuerpo Nacional de Policía que trabajan a pie de calle, respecto a, por ejemplo, las órdenes judiciales de alejamiento o protección de las víctimas de violencia de género.