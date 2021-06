Denuncian el estado de abandono de la calle Lisboa, llena de maleza

mantenimiento. Vecinos de la Rúa de Lisboa, una de las principales vías de acceso a Área Central y al resto del polígono de Fontiñas, denuncian el estado de abandono que sufre la cuesta, invadida de maleza. Afirman que, tras haberse puesto en contacto con la empresa encargada del mantenimiento de las zonas verdes municipales, esta no les ha ofrecido una respuesta satisfactoria. “Nos dicen que no pueden hacer los desbroces y limpiezas de esa zona porque el Ayuntamiento no se lo ha incluido en el contrato en todos estos años”, explican, y tachan de lamentable una situación de la que culpan directamente a la Corporación municipal. “El Ayuntamiento está amenazando a los vecinos del rural con sanciones si no limpian sus fincas antes del 31 de mayo y ellos, que deberían dar ejemplo, a 11 de junio continúan con la maleza sin cortar a escasos 2 dos metros de un edificio -en referencia al nuevo bloque de dicha calle-. Esperemos que no se produzca ningún incendio ahí y no tengamos que lamentar daños materiales”, expresan. Los más afectados son los vecinos con vivienda en esa calle, concretamente en el Edificio Lisboa 11, que ya han presentado hasta seis escritos por registro desde octubre sin que se haya solucionado el problema. ECG