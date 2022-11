Denuncian o miserable funcionamento do servizo de recollida de lixo na cidade

O Grupo Municipal Popular denunciou, unha vez máis, o desleixo do Goberno Bugallo ante o continuo incumprimento do contrato de recollida de residuos domésticos e limpeza viaria no Concello de Santiago, despois da reunión mantida entre o Comité de empresa e os grupos municipais da oposición.

Así, os Populares, máis o resto da oposición, Compostela Aberta e Bloque Nacionalista Galego, esixirán no vindeiro Pleno que o Goberno municipal leve a cabo as asctuacións necesarias co fin de garantir o cumprimento das condicións establecidas neste contrato por parte da empresa Urbaser, encargada da recollida de lixos en Compostela.

Dende a oposición, e en especial dende a formación popular, remarcan que pasados xa uns meses desde as primeiras reivindicacións dos traballadores, seguen dándose os mesmos incumprimentos, sobre todo, en todo o relativo á falta de persoal e maquinaria axeitada, ou a non substitución das illas soterradas, ademais dunha nula organización, sen que o Goberno local faga algo para reverter esta situación, prolongada no tempo e que perxudica notoriamente a milleiros de cidadáns.

“Esta situación deixa claro que, nin o alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, nin a concelleira responsable deste ámbito, Mila Castro, están a amosar interese algún en que este servizo funcione con certa normalidade, polo que se está producindo un serio descontrol nun servizo básico e universal como a recollida de lixos, que está a afectar a toda a nosa veciñanza e que, ademais, produce un gran impacto na imaxe da cidade e a calidade de vida das persoas, véndose ambas moi perxudicadas”, sinalan dende o Partido Popular.

“Hai que lembrar que o servizo de recollida de residuos domésticos e limpeza viaria no Concello de Santiago de Compostela, exceptuando a recollida de papel e cartón, foi adxudicado no seu día por un custo total de 91,3 millóns de euros, e por un período de 10 anos. Este contrato, que foi asinado o pasado 21 de febreiro, afecta a un servizo que se financia con recursos procedentes de impostos municipais, tales coma o IBI, e cunha taxa especifica a través dun recibo bimensual. Neste momento, non hai motivos que xustifiquen a demora no axuste deste servizo, esencial aos requirimentos do conxunto da cidadanía”, sinala a oposición.