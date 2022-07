Denuncian os veciños de San Lourenzo que Raxoi tenos esquecidos

O líder dos populares composteláns e deputado autonómico, Borja Verea, continúa coa rolda de encontros nos bares. Estes días mantivo unha xuntaza con veciños de San Lourenzo na Cafetería Fonseca, onde lle transmitiron o sentir maioritario dos que viven nese barrio: “Abandono total por parte do Concello e fartazgo polo trato recibido por parte do Concello, que sempre se escuda na falta de orzamento cando se lle pide un arranxo para o barrio”.

Así, levan anos demandando que se aumente a frecuencia de recollida de lixo na zona da Toxeira, onde viven 40 veciños e só se achega o camión dúas veces por semana; poñer papeleiras, arranxar as farolas e limpar as beiravías que están cheas de maleza.

ORZAMENTO PÚBLICO. Para Verea resulta “incomprensible” que este tipo de peticións non obteñan resposta ou se deneguen por falta de orzamento e “despois saia o alcalde anunciando unha choiva de millóns en grandes investimentos meses antes das eleccións cando as necesidades básicas dos veciños están sen cubrir”. “Non se pode xogar así cos cartos de todos os composteláns”, engadiu o líder popular.

“As rúas non teñen carteis e a numeración das casas está mal, os repartidores e carteiros teñen problemas para identificar os domicilios”, denunciaron os veciños, que solicitaron ao Concello “placas identificativas que lles foron negadas por falta de orzamento”. Outro sinal, para o deputado autonómico, de que “o Concello non está onde debe estar, que é a carón dos veciños”. “O barrio de San Lourenzo é unha das zonas máis significativas da cidade e non se pode permitir ese total abandono por parte da administración local”, engadiu Verea.

MÁIS PROBLEMAS. Outro problema identificado polos veciños é a falta de seguridade viaria na zona de Poza de Bar, onde os coches circulan a alta velocidade e resulta perigoso con dous centros educativos ao pé da rúa. A solución para eles serían as bandas que fan que os vehículos teñan que reducir obligatoriamente a velocidade, pero, segundo o grupo popular compostelan, tampouco teñen orzamento para iso.

“Estámonos atopando alá por onde imos cun problema común”, salientou Verea, “e é que, no que vai de lexisltura, na maioría dos barrios non se invertiu nin un só euro”, como é o caso de San Lourenzo, no que nos ultimos 8 anos só se fixo un desbroce e unha tala de roble americano.

“A zona da carballeira debería estar noutras condicións e cun parque infantil que non fose do século pasado”, lamentou o líder popular, que destacou que “estamos no século XXI e a cidade está quedando atrás, con grandes anuncios electoralistas pero sen contar cos veciños para o que realmente importa, que é recuperar o lugar que merece Compostela e a dignididade dos barrios e parroquias”.