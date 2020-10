Denuncian retrasos de más de cien días en el pago a proveedores

Santiago. El viceportavoz del grupo popular, Ramón Quiroga, alertó ayer al alcalde, Sánchez Bugallo, de que “de seguir mantendo ou aumentando os incumprimentos no período medio de pagamento (PMP) das facturas de provedores do Concello de Santiago” la situación podría traer como consecuencia que las pequeñas empresas de la ciudad y su personal “ non podan contar con liquidez”. Recordó, además, que esta situación ya fue advertida en reiteradas veces por el PP durante el pasado pleno, “pero non obtivo resposta algunha”.

Explicó que con esta situación de “incumprimento de pago”, a expensas de la publicación del texto del nuevo decreto de remanentes, “poderíase dar o caso de que o Concello non puidera destinar a investimentos os fondos que vai acumulando pola escasa execución orzamentaria, véndose na obriga de entregar ese superávit aos bancos, co fin de amortizar a escasa débeda municipal”.

Además, destacó que según los datos publicados, “Santiago é practicamente a única gran cidade galega que incumpre con estes pagos”, y que ya en 2019 se perdieron 15 millones que se podrían haber invertido “por unha incapacidade manifesta de xestión”, y que de seguir así “este ano podería deixar de investir outros 10 millóns”.

Sin contar con otros gastos: “pago de 40 euros a cada peme/autónomo/profesional; cunha indemnización polos danos ocasionados polo impagos; e, ademais, tendo que aboar un 8 % de xuros a cada un deles. Tería pendente de pagos máis de 4 millóns de euros a pemes, profesionais e autónomos”, afirmó el viceportavoz. En este sentido, recordó que Raxoi cerró 2019 “con 21,4 millóns de euros pendentes de pago a pesares de ter 36,1 nos bancos”.

En su intervención destacó también la gravedad de la situación “nun momento de grave crise social e económica”, lo que podría provocar el cierre de negocios y la pérdida de puestos de trabajo.

Tras recordar los bajos índices de ejecución presupuestaria y el retraso en los pagos que caracterizaron a CA, señaló que “no ano que leva no Concello o actual goberno socialista, os promedios son aínda máis preocupantes, posto que en 9 meses o período legal foi amplamente superado, chegando a rexistrar 100 días en agosto e setembro de 2019 (101,55 días e 100,34 días, respectivamente) e se situou arredor dos 50 días nos últimos meses de maio e xuño de 2020 (50 e 47,13 días, respectivamente)”.

Entre los casos más graves citó los de “o Refuxio de Animais que incumpriu amplamente todos os meses, ata acadar os 260,25 días en maio de 2020; seguido do propio Concello e do Auditorio de Galicia, que incumpriu o PMP durante 7 dos últimos 12 meses dispoñibles, chegando aos 54 días neste pasado mes de xuño”. ecg