Denuncian una oleada de robos en coches en en el entorno de Amio

Se respira un ambiente de cierta preocupación en la confluencia de los barrios de San Lázaro y Amio después de aparecer varios turismos con los cristales rotos. Preocupa a los afectados, sobre todo, que en algunos casos no se ha tratado de robos, y que se desconoce el verdadero motivo de estos actos. Horacio, un vecino de Amio, se puso en contacto con este periódico para hacer público un episodio que le inquieta. Eran las ocho de la mañana de este miércoles cuando se disponía a ir al trabajo. Cuando llegó a su coche, un Ford Fiesta estacionado en la rúa do Cubelo, se encontró que alguien había abierto y revuelto la guantera. En cuanto lo vio pensó que se trataba de un robo, pero en cuanto revisó el vehículo comprobó que no se habían llevado nada de valor, pese a que había algunas herramientas costosas.

“Tenía un GPS y maquinaria del trabajo; y no se llevaron nada, tampoco los quince euros en monedas que tenía a la vista en el cenicero”, explica este afectado, al tiempo que añade que tras comentar el episodio con algunos vecinos se enteró de que no era la única víctima de un suceso similar. “En la zona de San Lázaro aparecieron tres coches con las ventanillas rotas; y tampoco se llevaron unas gafas de sol caras que había en uno”.

Al acudir al taller, Horacio también pudo saber que un panadero de la zona sufrió los mismos destrozos en dos de sus furgonetas de reparto; y que los ladrones no se habían llevado nada de valor.

Este detalle genera una mayor preocupación entre los afectados, pues algunos sospechan que quienes atacaron sus vehículos pudieron hacerlo por otros motivos. “La policía alerta de que a veces en estos casos lo que buscan son datos de la documentación, para copiarlos y utilizarlos en otros países”, señala Horacio, al tiempo que indica que en las próximas horas presentará una denuncia por lo sucedido. “Aunque no sé lo que podré denunciar, porque en realidad no echo nada en falta, si bien es cierto que en el coche entraron y lo revolvieron todo. Lo que me gustaría saber es qué estaban buscando en realidad”.

Lo cierto es que el entorno de Amio no es el único donde se produjeron robos en vehículos en las últimas semanas. También se han detectado casos en la zona de Sar, concretamente, en el nuevo aparcamiento público situado junto al antiguo campo de fútbol de la parroquia. En este lugar, dos turismos aparecieron sin las cuatro ruedas con la diferencia de pocos días. El departamento de Seguridade Cidadá se hizo cargo de la situación y ya indicó que se instalarán más puntos de luz en una zona bastante desamparada por las noches, puesto que se encuentra bastante escondida. También se ha intensificado la presencia de la Policía Local en el entorno como medida disuasoria. Además, se están investigando los diferentes casos para tratar de identificar y localizar a los presuntos responsables de los diversos robos.