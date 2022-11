Denuncias por falta de seguridad y el mal estado del parquin municipal de Sar

Usuarios del parquin público de Sar se pusieron en contacto con esta Redacción para denunciar el mal estado y la falta de seguridad que sufre el aparcamiento público ubicado en el antiguo campo de fútbol de la Colexiata de Sar. Uno de los denunciantes asegura que desde que comenzaron las lluvias el pavimento se ha convertido en un auténtico barrizal, por lo que ya no solo sufren los vehículos que acceden al recinto, sino también sus ocupantes, que tanto para entrar como para salir tiene que enfrentarse a un rosario de balsas de barro y pozas que en más de una ocasión salen del parquin con el calzado para el retiro.

“Llevo un par de semanas quejándome por Twitter al Concello por el estado de abandono de las instalaciones del Agro de la Colexiata de Sar. Con la llegada del invierno y las lluvias, aquello es un barrizal e incluso una de los accesos tiene un agugero enorme donde los coches rozan los bajos para poder entrar y para salir”, señala un usuario, antes de quejarse por la falta de limpieza: “La zona de los vestuarios está completamente llena de escombros y basura”, indica.

Los usuarios que aparcan habitualmente en este recinto no solo se quejan del mal estado del pavimento, sino también de la falta de seguridad. El aparcamiento fue habilitado hace unos meses por el Concello para paliar el cierre de la explanada de la Colegiata de Sar. Se encuentra en una zona un tanto apartada de las casas y en las últimas horas al menos dos turismos han sido víctimas de la acción de los cacos. Este mismo usuario alertaba de robos de ruedas de dos vehículos. Como se puede apreciar en las imágenes que acompañan esta información, los ladrones robaron las cuatro ruedas de dos coches, que dejaron posados sobre cajas de refrescos. Los hechos ya fueron denunciados, pero también generaron una sensación de inseguridad entre los usuarios habituales. De hecho, tras lo visto, algunos ciudadanos ya se han planteado no dejar el coche en este recinto, al menos, mientras el Concello no tome medidas y refuerce de alguna manera la seguridad.

El concejal de Seguridade, Gonzalo Muíños, señaló ayer que el Concello ya tiene “prevista una actuación de mejora en el parquin, aunque para acometerla tiene que dejar de llover. Asimismo, indicó que para reforzar la seguridad “se instalarán más puntos de luz, al tiempo que la Policía Local también reforzará la vigilancia”.