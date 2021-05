Derradeiros días para contemplar a mostra ‘Dobre Quadratura’

Cultura. A Casa do Cabido, na compostelá praza das Praterías, acolle desde principios de ano a exposición Dobre Quadratura, comisariada por Mercedes Rozas, con instalacións dos artistas galegos Lois Patiño e Jorge Perianes. O derradeiro día para poder visitala é este domingo, 23 de maio. En Unha habitación para a noite, Lois Patiño xoga co lirismo, o silencio da noite e a intimidade custodiada polas sombras. Unha das videoinstalacións lévanos a unha paisaxemariña nocturna observada desde grande altura. Pola súa parte, Jorge Perianes rastrexa no reflexo do espello o periplo eterno do ser humano, cos seus achados e perdas, as súas preguntas e respostas. Presenta este proxecto expositivo en conexión clara coa liña argumental que vén definindo a súa obra desde hai xa uns anos: a circunvalación do ser. ecg