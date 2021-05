Desactivan un botellón y una partida de cartas a las cuatro de la mañana

SUCESOS. La Policía Local de Santiago desactivó la madrugada de ayer un botellón en el parque de Cotaredo en el que estaban participando cinco jóvenes. Si bien fueron interceptados a las 00.40 horas, dentro del horario que se permiten las reuniones de hasta un máximo de hasta seis no convivientes (en ese momento), los muchachos no dudaron en echarse a correr para escapar de los agentes policiales, puesto que estaban vulnerando la ordenanza municipal que prohibe el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos. Ya a las 04.15 horas, efectivos del cuerpo municipal acudieron a la rúa do Espiño alertados de la presencia de otro botellón. Allí se encontraron a varios chichos que estaban jugando una partida de cartas y de conversación en un horario en el que no están permitidas las reuniones de personas no convivientes. ECG