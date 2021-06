Descargable o itinerario do novo Xiro dos Montes

Santiago. O departamento de Parques e Xardíns do Concello de Compostela vén de informar de que xa está dispoñible para a descarga o percorrido do Xiro dos Montes de Compostela, o novo roteiro de 34 quilómetros de lonxitude que une os montes urbanos da cidade: o monte Viso, monte do Gozo, monte de Deus, monte Pedroso, monte Vidán, monte de Conxo, monte Santas Mariñas e monte Gaiás. O itinerario pode descargarse na páxina web de Compostela Verde, de forma que todos os que o desexen leven no seu teléfono o percorrido para non perderse ningunha das paradas que conforman esta ruta. Este Xiro dos Montes está á súa vez conectado coas restantes zonas verdes existentes: con outros parques e xardíns, cos carreiros rurais e forestais e cos diferentes Camiños, creando unha gran senda verde que facilita a integración e o diálogo da cidade coa súa contorna natural. A maiores, haberá unha segunda parte, xa que está previsto realizar un segundo xiro que unirá os montes rurais nunha nova senda de 50 quilómetros. A apertura e restauración desta ruta súmase á realizada o ano pasado no Monte Viso, ou á feita con anterioridades en Sar. Para acondicionar este Xiro, houbo que realizar labores de roza da vexetación de matogueira, eliminación de árbores exóticas invasoras, retirada do material sobrante ou instalación de sinais. ECG