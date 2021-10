Descartan que en los botellones se hayan infiltrado radicales ‘expertos’ en vandalismo

Ni la Sudelegación del Gobierno ni el Ayuntamiento de Santiago tienen constancia de que grupos radicales estén aprovechando las noches de movida estudiantil para provocar altercados, algo que sí se ha detectado en ciudades como Barcelona. El concejal de Seguridad Ciudadana, Gonzalo Muíños, insiste en que lo ocurrido en la noche del pasado jueves en Compostela “fue algo puntual” y añade que el problema en Santiago “es de ruido y por las concentraciones de gente en la calle. En Santiago no ha habido altercados graves, salvo dos peleas este fin de semana. Aquí no hay un problema de orden público”, insistió, pese a que en el parte policial de la citada madrugada consta que algunos jóvenes lanzaron botellas y otros objetos contra los agentes.

Hay que recordar que tras las cargas policiales de la semana pasada, que según Muíños se centraron en un grupo muy reducido de gente a la que se avisó en reiteradas ocasiones, en redes sociales hubo algunos comentarios incitando a los estudiantes a responder con violencia este jueves, pero que no parecen corresponderse con grupos organizados.

Según explicó el edil a EL CORREO, tras la reunión de coordinación que mantuvo ayer con la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, “va a haber una labor coordinada desde primera hora de la noche en los principales lugares donde se suelen concentrar los jóvenes para evitar las aglomeraciones de la semana pasada”. Así, se va a actuar de forma preventiva, “advirtiendo a la gente e identificando a aquellos que estén bebiendo en la calle, aunque no vamos a acordonar ninguna área de la ciudad”. El responsable de Seguridad Ciudadana afirmó que se quiere evitar a toda costa “tener que intervenir con cargas policiales. No queremos eso. Tiene que ser el último recurso”, aseguró. Indicó que “el dispositivo de la Policía Local va a ser el mismo que el de la semana pasada, mientras que habrá un refuerzo de efectivos de la Policía Nacional”, aunque prefirió no dar datos al respecto.

Por su parte, Marías Rivas, señaló que se tomó “buena nota” de lo sucedido en el entorno de la discoteca Ruta e indicó que “la colaboración es desde ya, pero la vamos a dimensionar en función de las necesidades que detecten los mandos de la Policía”.

Tal y como explicó la subdelegada del Gobierno, “todos los recursos” de las dos policías actuarán “de manera coordinada” y estarán “en disposición de intervenir ante cualquier situación”.

Eso sí, precisó que todo este dispositivo está “a la espera” de lo que ocurra con el nuevo protocolo que, previsiblemente, el comité clínico de la Xunta aprobará para el ocio nocturno y que podría entrar en vigor este fin de semana si el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia lo ratifica.

María Rivas incidió en que “es necesario definir ese marco” y “se clarifique lo antes posible”, porque el cierre de las discotecas podría ampliarse de las 03.00 a las 04.00 de la madrugada en uno de los niveles que contempla el protocolo, en el nivel 2, de mayor seguridad.

REUNIONES HABITUALES. Asimismo, explicó que reuniones como la de ayer no son algo “excepcional”, sino que son “periódicas” con todas las fuerzas de seguridad de la provincia. Es más, destacó la “frecuente” colaboración entre la Policía Nacional y la Local en Santiago.

“De hecho, en lo que va de año, hemos realizado 1.900 dispositivos, la mayoría en colaboración con la Policía Local. Y en hostelería, en esos dispositivos se identificaron 18.000 personas y se propusieron cerca de 1.700 sanciones por parte de los agentes de la Policía Nacional”, concretó Rivas.

Asimismo, la Policía Autonómica colaborará en este operativo especial para vigilar la celebración de botellones, que están prohibidos y que llevan aparejadas multas para los infractores de entre 200 o 300 euros por persona.

Lo hará con agentes que forman parte de los equipos de respuesta policial y del grupo de menores.

En el encuentro también participaron el comisario jefe da Policía Nacional en Santiago, Cástor Vázquez y el jefe de la Policía Local compostelana, José Ramón Silva.