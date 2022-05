Descubrir los encantos de la capital gallega gracias a una compostelana

El recurrente dicho “compartir es vivir” encaja a la perfección con Cristina Alonso. Nos referimos a una joven compostelana que se encuentra detrás de la cuenta de Instagram @Chegar.e.encher. Desde su inicio en 2020, Cristina se marcó el objetivo de dar a conocer los restaurantes y comercios de proximidad de Compostela porque, como ella dice, “yo soy de Santiago de toda la vida”. Sin embargo, no crea exclusivamente contenido de la ciudad que la ha visto crecer, también muestra los encantos de las cuatro provincias.

Además, cuando esta gallega se va de viaje por España también realiza reseñas de los lugares que visita, para que su perfil sirva a otros usuarios como guía gastronómica y disfrute del ocio culinario.

Un proyecto digital que surgió porque “en mi cuenta privada, aparte de compartir un poco de todo -fotos personales, de mis animales y de los sitios adonde voy- siempre que como en un restaurante me gusta mostrarlo a mis seguidores. Si el sitio es de mi agrado, lo comparto para que otras personas también lo vean”. Pero, añade, “llegó un momento en el que dije: me apetece tener un perfil exclusivo donde se visualice todo de una manera más ordenada”.

Lo que une la comida. Combinar su vida profesional y personal con un hobby en el que sus seguidores se van incrementando exponencialmente y en cuestión de semanas no es algo que le preocupe. Alonso asegura que “yo voy a los sitios que me gustan desde siempre y es cierto que alguna vez he hecho alguna colaboración a petición de parte”. Cuando le proponen conocer algún local y que lo comparta para animar a que otros lo visiten, acepta. Los propietarios lo agradecen, y ella nos dice: “Lo hago encantada, aunque ese no es para nada mi objetivo”.

Entrevistada y periodista nos encontramos en el bar La Carrilana, en la compostelana Rúa de San Paio de Antealtares 16, con un sol espléndido. Es hora de comer y allí lo hacemos. Cristina pone de ejemplo este local: “Hay sitios en los que ya me conocen, y te sientes como en casa porque eres clienta asidua. Este es uno de ellos”.

Tras nuestro almuerzo llegan los postres y Cristina, como buena generadora de contenido digital, me pide permiso para hacer una foto antes de hincarle el diente a las tortitas con nata y chocolate que “olían a gloria”. Mi respuesta es afirmativa, y a partir de ahí posiciona el teléfono de forma estratégica para hacer la fotografía perfecta; ajustando la luz, el contraste, añadiendo unas flores de fondo para amenizar y endulzar la instantánea, etc...

En mi cabeza surge la siguiente reflexión: ¿será así siempre? Después, entre risas, me confiesa que “lo hago todo de manera distendida, sin presión ni obligación alguna para publicar, no soy una entendida en el tema, no tengo experiencia en el sector gastronómico pero me gusta compartir mis pasos y difundir a dónde voy. Si eso puede ayudar a otros a través de mi comunidad, fantástico”.

Ayudar. La entrevistada cree que “sí puedo conseguir -dentro de mi pequeña influencia- una aportación al comercio de proximidad, y a que la gente descubra los sitios más especiales de Santiago. No tengo muchos seguidores, pero creo que los que me siguen están pendientes de lo que sugiero, lo que pienso, lo que vivo... incluso me preguntan sobre ciertos lugares”. Cristina añade que “últimamente recibo numerosos mensajes del estilo “voy a ir a Santiago, ¿qué sitio me recomendarías con terraza o de tapas?”. Por eso sé que, aunque no tenga una influencia enorme, sí puedo ser útil para otros”. Lo que para Cristina comenzó siendo un mero “hobby”, es ya una comunidad de fieles seguidores –casi cuatro mil- que se benefician de sus recomendaciones.