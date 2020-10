“Desde Galicia se puede estar a la vanguardia de grandes proyectos de innovación”

Especializado en arquitectura naval y diseño de yates, Gonzalo Redondo exprime ahora todo su conocimiento del sector en d3 Applied Technologies.

Para el público general, ¿qué es y a qué se dedica d3 Applied Technologies?

D3 es una oficina de diseño aero/hidrodinámico. Principalmente diseñamos barcos de competición, pero también trabajamos con barcos profesionales, deportes de agua o en otros sectores como el aeroespacial o civil.

Afortunadamente hemos conseguido formar un equipo muy singular, de gente honesta, trabajadora y con mucho talento, lo que nos permite mantenernos a la vanguardia de la técnica. Debo dar a nuestros clientes el mérito de potenciar nuestro trabajo y darnos a conocer.

¿Cómo es el proceso de diseño?

El proceso creativo comienza en el momento en el que se presenta el reto, y continúa en la ducha, o en el coche de camino al colegio de los niños, o en cualquier parte en la que uno pueda imaginar el objetivo y trazar un plan para conseguirlo.

Una vez tenemos claro como afrontaremos un nuevo proyecto, que por lo general siempre es diferente a los demás, utilizamos herramientas de diseño CAD por un lado y de predicción de rendimiento por otro. Más de la mitad de nuestro tiempo lo dedicamos al desarrollo de herramientas, lo que en último término se traduce en un mejor rendimiento del producto.

Para las simulaciones aero/hidrodinámicas, tenemos un supercomputador en la oficina, que hay que renovarlo cada cierto tiempo.

¿Cómo consigue una empresa situada en O Milladoiro ser puntera en el mundo del naval / aeronáutica?

Primero, quería estar con mi familia. Segundo, desarrollar mi carrera. Santiago, con todo lo bueno que tiene, no es especialmente conocido por su industria naval, por lo que entendí que la forma de volver a casa era creando mi propia oficina.

Hoy en día, en nuestro sector y en muchos otros, las fronteras son ficticias, y donde estás físicamente, es lo de menos. Trabajamos en inglés, trato de viajar lo menos posible y resolver dudas con clientes mediante videoconferencias, ¡que además te dan el poder de la ubicuidad! Perder dos días de viaje para una reunión de dos horas es realmente ineficiente. Te acostumbras a pensar en el horario de todo el globo, no solo en el de Europa Central. En este sentido, creo que la pandemia le ha permitido a las empresas evaluar con mejor criterio qué reuniones deben ser presenciales. Espero que una vez salgamos de la situación actual, esta línea se mantenga, lo que seguro mejorará la conciliación familiar de muchas personas.

¿Qué proyectos han realizado?

Además de un I+D continuo, hemos estado diseñando proyectos que han cosechado un buen éxito. Un ejemplo es la flota de catamaranes voladores para un grupo de armadores suizos. En dos años, hemos pasado de la concepción a la realidad de ver ocho barcos volando en el lago Leman (Ginebra). Ha sido un proyecto muy complejo, no sin riesgo, que hemos tratado de sacar adelante con criterio. Para conseguirlo hemos formado un equipo deslocalizado con los mejores profesionales del sector para cubrir áreas como diseño estructural o desarrollo del sistema de control de vuelo. El objetivo era ver a los armadores y sus tripulaciones con una sonrisa de oreja a oreja, y tras la primera regata de práctica, puedo decir que esto lo hemos conseguido.

A nivel de competición, tratamos de seleccionar proyectos cuya solidez nos permita desarrollar nuestras ideas con garantías. Hemos ganado varios mundiales de catamaranes voladores clase A y acabamos de ganar el mundial de Windfoil, estando en el podio con dos constructores diferentes. Ahora, estamos volviendo a la vela oceánica, que no habíamos tocado desde la Volvo Ocean Race de 2011.

Tenemos ganas de participar en otras clases punteras en las que todavía no estamos presentes, pero en las que ya hemos empezado a trabajar, y como no, me gustaría ganar la Copa América de Vela con el equipo del club de yates de Nueva York, American Magic, del que formamos parte.

¿Cómo le ha afectado la pandemia?

A nivel personal ha sido muy duro. La madrina de mi hija ha perdido a su padre por covid-19, y la verdad es que, al estar los niños expuestos, yo prácticamente no he podido estar con mi familia, con mención especial a mi madrina, que disfruta de la noventena con una salud y claridad envidiables. Para mis padres y suegros está siendo un año complicado porque no pueden estar con sus nietos. Aun así, hay que adaptarse a esta situación y sentirse agradecido porque nos ha tocado vivir en un lugar privilegiado.

A nivel profesional, las cosas van muy bien. Ha sido un año en el que hemos cerrado buenos contratos, y lo cierto es que hay actividad. Esto, unido al proyecto de Copa América, coloca a la oficina en una situación muy positiva para los próximos años.

Mi motivación estos meses es justo eso, trabajar a medio plazo para afianzar nuestro recorrido. En un nicho como el nuestro, a medio camino entre ciencia y creatividad, los avances de año a año son enormes, y trabajar a medio plazo, y no a largo, nos permite cambiar el rumbo estratégico si es necesario. A un científico o a un ingeniero hay que definirle objetivos, pero lo último que quiere un creativo es la rigidez de los grandes planes. Tratamos de hacer planteamientos flexibles para conseguir ejecutar nuestras ideas, o lo más próximo, cumpliendo plazos y objetivos.

Respecto a la pandemia, debo decir que a nivel global la gestión ha sido errática, salvo raras excepciones, con cierta ventaja geográfica, como por ejemplo Nueva Zelanda. Su primera ministra, Jacinda Ardern, ha tenido la habilidad de tomar decisiones con precisión quirúrgica. En lo que compete a nuestro país, no comprendo la negativa del gobierno a la evaluación independiente solicitada por el grupo de científicos e investigadores españoles.

Cometer errores es propio de nuestra naturaleza, y el método de prueba-error es indudablemente eficiente, aunque ahora se ha refinado. Grosso modo, diseñamos prototipos virtuales, que probamos en el supercomputador, analizamos, corregimos, y vuelta a empezar, hasta que mejoramos los criterios de rendimiento que habíamos definido, o directamente nos quedamos sin tiempo para continuar iterando. ¿Cuál es el problema? Que el análisis ha de ser objetivo, y empieza por identificar el error. Lo peor que le puede pasar a uno si el error es mayúsculo es que le manden para casa. Es el precio de la responsabilidad, aunque si es responsable probablemente no le pase nada.

¿La tecnología que desarrollan para la alta competición la adaptan a otros sectores?

Es una de las razones por las que fundé la oficina. Desde estudios de viento para el puerto exterior de Punta Langosteira, por ejemplo, hasta casas flotantes en Dubai. En el sector aeroespacial realizamos en 2013 el diseño de un dron. Desafortunadamente, no pudo desarrollarse aquí la línea de fabricación, así que le vendimos los derechos de fabricación a una empresa australiana que hoy los construye e integra. Le han vendido unidades, entre otros, a Hitachi y a Harvard. Me gustaría replicar este proyecto en Galicia porque tenemos el conocimiento necesario, que es lo que realmente aporta valor añadido, pero han de darse las circunstancias. Tenemos una pequeña colaboración con Airbus, que además es socio tecnológico en el proyecto de Copa América. Sin duda, desde aquí se puede estar a la vanguardia de grandes proyectos de innovación.

Las técnicas que utilizamos son muy agradecidas cuando se aplican a barcos profesionales (pesqueros, ferris, patrulleras...). En Galicia, Rodman es un buen ejemplo. El diseño de sus barcos profesionales más recientes lo realizamos de la misma forma que un proyecto de Copa América, y eso se traduce en una mejor navegabilidad y rendimiento.

¿En qué otros proyectos están inmersos actualmente?

Estoy colaborando mucho con mi hermano Alfredo, que es cardiólogo en el Hospital Universitario de Valladolid. Estamos en proceso de solicitud de una patente con un alto contenido innovador en la especialidad de hemodinámica. Como médico, ha sabido absorber y aprender parte de nuestras técnica y métodos de trabajo y desarrollarlos en su especialidad. Habiéndose formado en Santiago, me apena profundamente que no esté trabajando aquí, pero al menos sé que en Valladolid sí le están dando alas a su curiosidad, esfuerzo y talento. Ahora empiezan a recoger el fruto de este apoyo.

¿Qué equipos o países de vela han empleado sus diseños?

La verdad que he dejado de plantearme de dónde vienen, porque vienen de todas partes, aunque hay algunos países que se repiten a menudo, como Suecia. En España tratamos de ayudar en la medida de lo posible a mejorar el rendimiento de los regatistas olímpicos, estudiando su material, sus reglajes y diseñando nuevos componentes cuando creemos que es necesario. A estas alturas, a algunos los considero grandes amigos. Sin ir muy lejos, en O Milladoiro se están fabricando orzas que competirán en Tokio, y una buena parte de los mecanizados de la flota de catamaranes suiza se han fabricado en el polígono del Tambre. En Vilagarcía, el Centro Gallego de Vela es una referencia y parada obligatoria para futuros olímpicos. Ahí probamos muchos de los desarrollos que hacemos en la oficina. Es normal tratar de barrer para casa.