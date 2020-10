Desesperación en la hostelería: “Estamos cada vez más hundidos”

Mañana, a las 11.00 h., la Asociación Hostelería Compostela ha convocado a todo el sector a una manifestación a pie que saldrá del Obradoiro con dirección a las instalaciones de la Xunta en San Caetano. Es la segunda marcha que hacen en un mes, y la primera tras las nuevas restricciones anunciadas por el DOG. “Non temos precedentes dunha marcha similar en Compostela polo que é difícil facer unha estimación sobre canta xente virá, pero esperamos unha gran resposta”, explica Martín Zarauza, secretario de la Asociación de Bares, Pubs y Discotecas de Santiago.

En la marcha de principios de octubre, desde el estadio Vero Boquete, predominaban los propietarios de los locales de ocio nocturno. En esta ocasión se ha realizado una convocatoria masiva para que acuda todo aquel afectado de una u otra forma por las restricciones a la hostelería. “Porque entendemos, e tamén o entenden as cifras de Sanidade, que a hostalaría é un espacio saudable dentro do ocio”, insiste Martín. Por eso, esperan la presencia de los trabajadores, camareros y distribuidores, además del gremio de taxistas al que esta situación también les ha afectado. Y, por supuesto, de los clientes.

SUPERAR EL BACHE. Todos los que han paseado alguna vez por la rúa do Franco se han parado frente a las piezas de marisco sobre el hielo de las vitrinas del restaurante El Pasaje. Este es uno de esos locales de toda la vida que ahora se enfrenta a una de las situaciones más difíciles que han tocado vivir a este gremio. Ayer, su propietario, José Rumbo, confirmaba que están decididos a cerrar durante ocho o diez días, a la espera de saber si se prolongan las restricciones publicadas en el DOG 212-bis de la pasada semana.

Precisamente, ser un restaurante emblemático les permite tener un colchón para poder aguantar el tirón. “Tal y como está ahora mismo, con las medidas para que solo puedan venir convivientes, se ha muerto el negocio. Hasta ese momento, no se ganaba dinero, pero se perdía poco, y se podía aguantar”. Ahora, con estas medidas, no les compensa mantenerse abiertos. Como muchos hosteleros del casco histórico, el trabajo de toda una vida es el que permite a José Rumbo poder continuar adelante.

Muy diferente es la situación de Álvaro Cuesta y de Román Salcedo, los propietarios del restaurante SucuLenta. A ellos la pandemia sanitaria les afectó desde el primer momento ya que alquilaron el local dos semanas antes de la declaración del estado de alarma. Tuvieron que esperar hasta que pasase el confinamiento para poder abrir su local basado en la cocina de cocción lenta. A principios de septiembre abrieron sus puertas y, dos meses después, intentan reinventarse con la comida para llevar en plataformas como Glovo o JustEat para poder sobrevivir.

“Hoy (lunes) no tuvimos ni una sola mesa al mediodía”, explicaba el chef Román Salceda. Por la noche, con el toque de queda, la situación se complica todavía más. “Estamos cada vez más hundidos. Antes de empezar llegó el estado de alarma, después todas las restricciones, pero no podemos cerrar”. Los jóvenes propietarios de SucuLenta eran conscientes de que tendrían pérdidas pero no se imaginaban todo lo que se les vendría encima.

Con toda la inversión realizada, cerrar no es una opción. Sí han tenido que reducir las horas de una de las trabajadores, y enviar al paro a otro de los camareros: él mismo les dijo que tenía prestación hasta abril y que no había problema.