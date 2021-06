Desesperación por el colapso en la línea 6 del autobús

Desde que terminó la concesión a Freire del autobús lanzadera que unía Compostela con su aeropuerto, los vehículos de la línea 6 asumieron un trayecto que está provocando numerosas quejas de los vecinos. La ocupación habitual que tenía la línea exclusiva del aeropuerto abarcaba a turistas y a vecinos de la zona de Lavacolla, y todos ellos se suman ahora a los viajeros habituales de la línea 6, de por sí una de las más utilizadas de la ciudad.

La línea 6, que antes comunicaba San Marcos con los Tilos, tuvo que ampliar su recorrido al aeropuerto. Esto provoca que en las primeras marquesinas situadas en zona urbana, correspondientes a San Lázaro, sea habitual que los conductores ni siquiera realizan la parada pues ya no pueden recoger a más usuarios. Cabe recordar además que el aforo está limitado por las medidas sanitarias, lo cual implica una disminución de plazas para una proporción de viajeros superior a la habitual. Pese a que el problema se mantiene desde que se perdió el autobús lanzadera, es ahora cuando se manifiesta de forma más recurrente ante el aumento de viajeros que llegan a Compostela.

La situación que viven muchos vecinos es similar, y afecta especialmente a las paradas anteriores a la zona centro de la ciudad. Es el caso de dos familias que esperaban esta mañana frente al Museo Pedagógico de Galicia, en San Lázaro, para subir al autobús con sus hijos y llegar a tiempo al colegio López Ferreiro. Ninguna de las dos máximas fue posible: ni pudieron subirse al vehículo ni lograron llegar en hora a la cita educativa. Como ellos, Beatriz vive cada día pendiente de si podrá subir al autobús, y denuncia que va abarrotado de maletas sin que haya huecos libres para personas que suben con muletas o carritos de bebé. Esto se repite en varios tramos horarios, tanto a primera hora de la mañana como cerca del mediodía. Aunque explican que el problema no es nuevo, sí se está agravando en las últimas semanas.

Otros de los principales afectados son los trabajadores que dependen de esta línea para acudir a sus puestos de trabajo y llegar después a sus casas. Es el caso de un grupo de afectados de la Consellería de Emprego. En su nombre, Rosanna López, explica que “tanto mis compañeros como yo estamos indefensos ante la imposibilidad de subirnos a la línea 6, porque va llena de pasajeros desde el aeropuerto, y de verdad, es desolador el quedarnos como estatuas cuando, tras haber madrugado mucho, no podemos utilizar esa línea de transporte para llegar al enlace que nos lleva a nuestras casas (a mí a Pontevedra), porque el autobús pasa de largo en la parada de San Lázaro, y por ende, en las siguientes hasta llegar a la Plaza de Galicia, y a la intermodal”.

Esta afectada añade que no se está cumpliendo en su plenitud la intención de que la estación intermodal convierta a la capital gallega en un núcleo de transporte, pues “esos esfuerzos compartidos para convertir la capital de Galicia en el núcleo fundamental de las comunicaciones, parecen no haber calado en el ayuntamiento de Santiago, que es el que debe esforzarse en dar los servicios de transporte adecuado para llegar a ese núcleo de comunicaciones, ya que las personas que llegamos a diario a la ciudad (que pocas no somos), nos encontramos desamparados por el escaso y malo servicio de transporte interurbano del que somos usuarios”.

Desde Tussa indican que han recibido muchas de estas quejas y que buscarán una solución, la cual podría pasa por aumentar la frecuencia de las líneas. La gestora del transporte municipal de Compostela heredó la actividad que prestaba Freire para el aeropuerto a finales del pasado año. Desde ese momento, las reclamaciones por los retrasos y el colapso han sido una constante. Desde la corporación municipal, el PP realizó al equipo de gobierno una pregunta “sobre as deficientes condicións nas que se está a prestar o servizo de transporte público entre Santiago e Lavacolla, que están a ocasionar un elevado número de queixas da veciñanza, especialmente, daquela que reside ao longo do traxecto que conecta o aeroporto co centro da cidade, como consecuencia de que en moitas ocasións non son recollidas nas paradas debido á saturación duns vehículos maiormente ocupados con pasaxeiros coas súas equipaxes [...] Unha urxencia que vén motivada polo maior agravamento que cabe esperar cando se incremente o tráfico aeroportuario, na actualidade aínda moi escaso”.