Deslumbran de nuevo en la seo las lámparas de Luigi Valadier

Admiraron al público romano durante una reciente exposición en la reconocida mundialmene Galleria Borghese y ahora están de vuelta en la Catedral de Santiago. Se trata de las tres lámparas de plata y bronce dorado de Luigi Valadier, moldeadas en el siglo XVIII. Fabricadas en la Ciudad Eterna las tres piezas, los dos candelabros llegarían a Compostela en diciembre de 1765. Maravillaron al arzobispo Bartolomé Rajoy Losada, quien consideró oportuno que su destino fuese la Capilla Mayor, a la que también se trasladó la primera lámpara que había llegado a la ciudad del Apóstol, que inicialmente había sido ubicada en el pasillo de la Virgen de la Soledad.

Pues bien, después de una minuciosa restauración y de pasar por su ciudad de origen, donde formó parte de una exposición sobre el eminente orfebre, están de vuelta en casa. Durante el acto de presentación de las obras en los interiores de la seo metropolitana se pudo descubrir que las piezas, que brillan como nuevas, lucen ahora en las capillas de Santa Catalina y San Antonio, situadas junto al acceso de la plaza de la Inmaculada, a escasos metros de la parroquia de la Corticela. Allí han sido debidamente iluminadas para admiración de fieles y visitantes. La principal, de mayor tamaño, todavía no ha sido recolocada en la iglesia.

Su retirada de la Capilla Mayor se debe, según fuentes de la Catedral, a que su volumen ocultaba buena parte del conjunto artístico que acaba de ser restaurado: baldquino, pinturas de la bóveda y altar de plata. Un espacio que irradia belleza después de unos trabajos que se extendieron durante los últimos años.

Con los interiores perfectamente rehabilitados, la basílica se prepara para abrir sus puertas la próxima semana. Lo hará el miércoles 30 de diciembre, con motivo de la conmemoración de la Traslación del Apóstol Santiago. Los asistentes a esta ceremonia se encontrarán con una Catedral completamente renovada, donde los diferentes estilos arquitectónicos se entremezclan con los aires de actualidad que le da el nuevo mobiliario. Y es que el templo estrenará también nuevos bancos y confesionarios, elaborados en madera de tonos claros en consonancia con el color de la piedra. Eso sí, nada que ver con los asientos nobles que ofrecía antes la basílica.

DISCURSO ACTUAL Y elocuente. En el contexto de la presentación de los trabajos de restauración, el deán, Segundo Pérez, destacó que “la iglesia Catedral debe ser tenida, con razón, como centro de la vida litúrgica y como centro internacional de peregrinaciones, a donde llegan peregrinos de más de 180 países”. Así, apuntó que “los campos de acción del Cabildo Metropolitano han de realizarse a través de tres espacios pastorales: la liturgia, la cultura y la acogida humana y espiritual a los peregrinos”.

Esto conlleva, afirmó, “la revisión y propuesta de un proyecto pastoral nuevo para encarar el futuro, siguiendo la llamada de los últimos sumos pontífices a la nueva evangelización, que nosotros hemos de realizar en fidelidad a la tradición, pero sin miedo a embarcarnos en nuevas formas de ejercer nuestro apostolado en comunión con el arzobispo, y nuestro presbiterio diocesano del que formamos parte”. Para ello es necesario, añadió, “dejar claras las razones que nos mueven a embarcarnos en esta nueva singladura. Nuestro mundo ha experimentado unos cambios profundos, singularmente en la vivencia de lo religioso. Nos encontramos, por ello, en una situación cultural diversa, con una visión diferente de la realidad, de las relaciones humanas, de los valores sociales y de la percepción de lo religioso”.

El presidente del órgano de gobierno de la Catedral subrayó que esta realidad lleva a “reorientar la función del Cabildo, como custodio del sepulcro del Apóstol, al servicio de la peregrinación y la acogida a los peregrinos que llegan a este santuario-catedral”. Hizo hincapié en que “un cambio de situación exige un cambio de propuestas evangelizadoras. Son necesarias nuevas respuestas. A ello se refería Benedicto XVI cuando afirmaba: precisamente esta situación cambiada, que ha creado una condición inesperada para los creyentes, requiere una atención parti cular para el anuncio del Evangelio, a fin de dar razón de la propia fe en realidades diferentes a las del pasado”.

“Hablar de propuestas nuevas no significa que lo que hemos hecho hasta el momento esté mal, que no fuera correcto, que lo que durante tanto tiempo se ha realizado fuera equivocado. No se trata de descalificar nuestro pasado pastoral. Seguramente era lo adecuado para la situación pasada. Lo equivocado sería continuar con propuestas que no responden a la situación actual, lo incorrecto sería repetir de forma acrítica lo que hemos realizado hasta el presente, seguir ofreciendo las mismas respuestas frente a las nuevas situaciones. No es posible seguir evangelizando como si nos encon- tráramos en una situación “de cristiandad”, ahora inexistente. Son necesarias nuevas respuestas para los nuevos tiempos, concluyó el deán.