Despliegue policial sin precedentes para controlar un 25-J muy especial

Este fin de semana se celebrará el Apóstol más particular de los últimos que se recuerdan, lo que convertirá la noche del sábado y, en especial, la mañana y la tarde del 25 en unas jornadas casi históricas en la capital gallega. Son varios los factores que se juntarán el domingo en Compostela con el contexto de fondo de la pandemia, que de por sí altera cualquier acontecimiento. El domingo se celebrará la festividad del Apóstol con su respectiva ofrenda y la esperada reunión del Real Patronato, todo con el telón de fondo del Xacobeo, el primero tras casi dos décadas de espera.

El aumento de viandantes en las calles y las visitas de las distintas autoridades, las del rey y el presidente del Gobierno de forma destacada, han obligado a preparar un dispositivo de seguridad que, tal y como confirma el concelleiro del ramo, no se veía desde hacía muchos años. Así, a los efectivos que trabajen este fin de semana de la comisaría compostelana, que en total suma más de dos centenares, hay que añadir los agentes de la Policía Nacional que se desplazarán de otras ciudades e, incluso, de otras comunidades como Asturias o Castilla y León.

Serán 300 los agentes desplazados, que forman varios grupos de unidades de intervención policial, además de los GEO, Tedax, unidades de subsuelo, caninas o el helicóptero. Algunas de ellas llevan todo el verano patrullando en la capital gallega ante el dispositivo especial puesto en marcha debido al Xacobeo.

Más allá del despliegue especial del fin de semana de la Policía Nacional, la comisaría local compostelana también va a redoblar esfuerzos. El concelleiro Gonzalo Muíños apunta casi medio centenar de agentes en las calles el 24 y el 25. “Son dos días muy especiales, en los que se juntarán las manifestaciones del Día de Galicia o la ofrenda al Apóstol en una sola mañana; y la visita de tantas autoridades por la tarde, que será el momento en el que más se incremente la vigilancia”, indica el responsable del protocolo de seguridad del ayuntamiento. De hecho, esta semana habrá una última reunión para cerrar todos los detalles entre los estamentos de seguridad implicados, incluida la Delegación del Gobierno. Por ello, el edil destaca que “no había coincidido recientemente tanto evento en un solo día y con tantas autoridades. Desde luego de los últimos años es el mayor. Además, están de fondo las peculiaridades por la pandemia, y por las fiestas en sí”, explica.

Sobre la presencia de visitantes, apunta a que será el tiempo el que determine cuánta gente de fuera de la ciudad vendrá a pasar unas horas a Compostela, pero recuerda que la pandemia sigue presente y que hay que seguir teniendo cuidado.

Al margen de los actos oficiales, la programación del Apóstol concentra los días 24 y 25 sus actos más multitudinarios. El más destacable es el de los Fuegos del Apóstol, los cuales se realizarán en un escenario múltiple, igual que ya ocurrió el año pasado. Esto obligará a tener un dispositivo policial especial, al que se une Protección Civil, en cada uno de los cinco puntos de lanzamiento.

Esta vez los lugares elegidos son la Alameda, el parque del Restollal, el parque de Carlomagno, As Cancelas y la Cidade da Cultura. Asimismo, la noche del 24 habrá conciertos en la praza de Mazarelos -Teresa Ferreiro-, Quintana -Milladoiro-, Galeras -Combo Paradiso- y Alameda -Secho-. Todo sin olvidar el programa de O Son do Camiño-Perseidas, que la noche del 24 traerá a Santiago a Beret y a David Rees, en el escenario del Monte do Gozo. Ya el 25, se realizarán por la mañana las tradicionales Alboradas, la comparsa de cabezudos en Praterías, y más actuaciones musicales y teatrales.