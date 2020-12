Destacan a importancia do apoio a nivel político para o Ano Santo 2021

Santiago. O Casino de Santiago acolleu onte a clausura das Xornadas Xacobeas 2021, organizadas por esta entidade e a Academia Xacobea.

A coordinadora desta iniciativa, María Baleato, na última xornada, que levou por título En Compostela, Gallaecia Fulget, insistiu na importancia que teñen cinco factores para que tanto Gallaecia como Santiago brilen no día a día: A Catedral, a Universidade, a sede da Administración Autonómica, a hostalería e sen dúbida os medios de comunicación que se fan eco e apoian as actividades que se realizan na cidade como é o caso do xornal propio de Santiago, EL CORREO GALLEGO, entre outros, que colabora activamente no desenvolvemento destas xornadas.

Marcelino Agís, vicepresidente da Academia Xacobea e catedrático da USC, aproveitando o título da xornada de clausura deste ciclo, En Compostela, Gallaecia Fulget, lema entresacado da inscrición que corre polo friso do Colexio de Fonseca, para loar a figura do Arcebispo Alonso III de Fonseca, fixo unha reflexión histórica na que analizou por que Galicia brillou na época renacentista e que ensinanzas nos ofrece para a organización do Ano Santo 2021. Dixo Marcelino Agís que na época renacentista Galicia foi capaz de incorporarse a un novo espírito que inaugurou a modernidade: o Renacemento. “Foi unha época na que comezou un proceso de secularización que marcou dous camiños para o poder civil e o relixioso, e que afastou o camiño do coñecemento racional (filosofía) do camiño da fe (teoloxía)”, destacou.

Sinalou que isto non significou que desde todas estas instancias non se puidese colaborar e acometer grandes proxectos. “A creación da Universidade de Santiago é un bo exemplo deste espírito de colaboración entre o mundo civil e o mundo relixioso. Entre os creadores da Universidade figura un notario compostelán, Lope Gómez de Marzoa, o deán da Catedral e despois bispo Diego de Muros, e o arcebispo Alonso III de Fonseca, unido ao nacemento do Colexio de Santiago Alfeo”, afirmou. Segundo él, foi unha época de certa estabilidade económica e política, na que os Reis Católicos e despois Carlos V apoiaron a causa xacobea como alicerce da monarquía española. Destes feitos históricos pódese tirar, segundo Agís, varias ensinanzas para o éxito do Xacobeo 2021, entre elas, “o apoio político a todos os niveis; a necesidade de unir forzas, sen confundir cada un dos planos inherentes ao fenómeno xacobeo (relixioso, cultural, turístico, comercial académico)”. Explicou ademais que un dos riscos está en confundir estes planos e actuar de xeito desestruturado no deseño e implementación das actividades que nacen arredor do Xacobeo: “Débese conservar o sentido relixioso da peregrinación, sen menoscabo das demais facetas. Só respectando o sentido orixinal do feito xacobeo e diferenciando planos poderase afrontar sen medo a masificación que nos últimos anos experimentou a peregrinación”.

O fenómeno xacobeo, concluíu Marcelino Agís, “comparte o mesmo espírito co que naceu no Renacemento a Universidade Compostelá: unidade na diversidade”. Por iso, dixo, “estamos todos convidados”. s. cuiña