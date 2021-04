Destacan ao Xelmírez I como exemplo europeo de modelo educativo

“Sodes un exemplo dun modelo educativo que aposta por tecer redes no ámbito europeo e internacional da man da calidade e a innovación educativa”. Con estas palabras, o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, puxo en valor a labor realizada polo instituto compostelán Arzobispo Xelmírez I. Trátase do único centro en España que coordina dous proxectos dentro do programa Erasmus +: un sobre acoso escolar e outro sobre o valor do Camiño de Santiago.

Onte celebrouse no instituto unha xornada de presentación das conclusións dos dous proxectos, Tric: Bullying & Ciberbullying e +Camiño UnE, á que acudiu o conselleiro, quen estivo acompañado polo director do centro, Manuel Portas. Tric: Bullying & Ciberbullying céntrase en que o profesorado e alumnado estude e tome conciencia mediante a realización de traballos e reunións conxuntas do que é o acoso e o ciberacoso e como combatilo. Entre as actividades realizadas figuran obras de teatro, documentos de boas prácticas e unha ampla difusión dos resultados entre a comunidade educativa e na súa contorna (coas familias e a nivel local, etc). O valor engadido do proxecto é poder estudar esta realidade a nivel europeo e tomar acordos que poidan axudar a revisar as políticas internas dos propios centros para atallar esta problemática. Nesta iniciativa, o instituto santiagués contou con socios de Romanía e Italia.

No referido a +Camiño UnE, o proxecto baséase no estudo por parte de docentes e alumnos do impacto económico, comercial, de patrimonio, social e de sustentabilidade que afecta ás zonas por onde transcorre o Camiño de Santiago mediante distintas actividades e documentos conxuntos. Neste caso o Xelmírez I conta con dous socios franceses e un de Navarra.

O conselleiro explicou, ademais, que os ámbitos nos que afondan estes dous proxectos están en estreita conexión coas liñas prioritarias da Xunta , como é o caso do acoso escolar, “onde Galicia foi pioneira cun protocolo específico de prevención e tratamento, o primeiro de España que tamén recolle o ciberacoso”, e do Camiño de Santiago, “de importancia estratéxica para Galicia, máis no actual contexto do Xacobeo”. O Xelmírez I tamén participa no Consorcio da Consellería de Cultura para ciclos medios co fin de que o alumnado poida realizar o módulo de formación noutro país europeo.