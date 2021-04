Destacan o potencial biotecnolóxico galego

Santiago. A directora da Axencia Galega de Innovación (Gain), Patricia Argerey, destacou o potencial do sector biotecnolóxico galego na creación de novas empresas, durante a súa visita á spin-off da Universidade de Santiago (USC) Celtarys Research. Precisamente, esta firma, recentemente constituída, recibiu o apoio do programa Ignicia da Vicepresidencia segunda e a Consellería de Economía e Innovación para validar a tecnoloxía, incorporar persoal de xestión de alto nivel, atraer o interese de investidores e transformala nunha empresa de base tecnolóxica, ademais de recibir un financiamento de 427.000 euros.

Argerey apuntou que Galicia conta cun ecosistema innovador arredor da biotecnoloxía que destaca pola súa capacidade competitiva no ámbito da investigación, o que sitúa á nosa comunidade en posición de liderado a nivel mundial en certas disciplinas do coñecemento científico como o desenvolvemento temperán de fármacos, ámbito ao que vai contribuír esta nova empresa. Porén, a directora de Gain sinalou que cómpre acelerar e mellorar os procesos de transferencia tecnolóxica para que estes avances cheguen á sociedade; e unha forma cada vez máis valorada de transferencia de coñecemento desde o ámbito universitario son as spin-off.

Galicia destaca, precisamente, entre as comunidades autónomas máis bioemprendedoras, segundo o Informe Asebio 2019, soamente por detrás de Cataluña e ao mesmo nivel que País Vasco. Argerey anunciou que desde a Xunta de Galicia se seguirá apostando por este sector a través dunha nova Estratexia de Consolidación da Biotecnoloxía en Galicia, na que se está traballando actualmente, e que dará continuidade á Estratexia de Impulso á Biotecnoloxía 2016-2020, que permitiu mobilizar máis de 200 millóns de euros.

Celtarys Research é unha empresa de base tecnolóxica que desenvolve e comercializa unha tecnoloxía innovadora que permite acelerar o descubrimento de fármacos. Emprega ferramentas químicas fluorescentes moi sensibles e específicas, mediante unha metodoloxía eficiente e respectuosa co medio ambiente. Esta tecnoloxía xurdiu da identificación dunha problemática de relevancia industrial con connotacións económicas. s. cuiña