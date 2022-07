Con el objetivo de “destacar fotográficamente los valores del Camino de Santiago en cualquiera de sus aspectos”, la Asociación Jacobea de Jerez de la Frontera ‘Sharish’, convocó por segundo año consecutivo el Certamen Fotográfico Jerez Ciudad Jacobea, al que se presentaron 93 imágenes relacionadas con la Ruta y procedentes de cinco países, además de España, y de entre las que el jurado ya eligió a las ganadoras.

Se trata de Desde tierras lejanas, de la que es su autor el jerezano Manuel López Cepero Mateos, que obtuvo el primer premio, seguido por La meta, de Antonio Garballo Barrionuevo, de Cerdanyola del Vallés, y Reflexión del peregrino, de Javier Yárnoz Sánchez, de Pamplona.

Además, hubo menciones de honor para Peregrina meditando, de Torben Lau Florin, de Snekkersten (Dinamarca); See you later, de la jerezana Mercedes Gilabert Ariza, y Fuente, de J. Ignacio García Palacín, de Zaragoza.

Asimismo, el jurado otorgó un Premio Especial a la mejor fotografía sobre el Camino Ceretano por la Vía Augusta a la fotografía presentada con el título Calle San Miguel, de la que también es autora la jerezana Mercedes Gilabert Ariza.

TEMÁTICA. Las fotografías tenían que estar relacionadas con la Ruta Jacobea, haciendo hincapié en su entorno, su aspecto... especialhmente todo lo relacionado con el espíritu peregrino del Camino de Santiago como “humanidad, solidaridad, sostenibilidad, diversidad, integración, amistad, cultura, esperanza, espiritualidad y hospitalidad”, tal y como recogen las bases de este certamen, que contó con la colaboración de la Confederación Española de Fotografía y de la Federación Andaluza de Fotografía.

El jurado estuvo formado por Santos Moreno Villar, presidente de la Confederación Española de Fotografía; Gerónimo Villena, de la Federación Andaluza de Fotografía; el fotógrafo reconocido internacionalmente Javier Fernández Ferreras, y Carlos José Perdigones Gómez y María del Carmen Pérez Terroba, presidente y secretaria, respectivamente, de la asociación convocante.

Desde la organización explican que “de las 93 fotografías recibidas se seleccionaron para su deliberación las 62 que reunían los requisitos expresados en las bases del certamen, tanto en las Categoría General como en Categoría Especial Camino Ceretano por la Vía Augusta”, señalando que “llegaron desde 5 países distintos, además de España, y tanto en blanco y negro como a color”.

Además de las fotografías premiadas, el jurado eligió otras tantas imágenes que formarán parte de una futura exposición, aunque tal y como señalaron, “la fecha todavía está por determinar”.

Representantes de las entidades organizadoras de este II Certamen Fotográfico Jerez Ciudad Jacobea quisieron “felicitar y dar la enhorabuena tanto a los ganadores como a los seleccionados para formar parte de la futura exposición”, y aprovecharon para “alentar a todos a continuar este bello camino fotográfico”, señalaron, “en especial a aquellos que no han obtenido reconocimiento este año en este certamen, para volver a contar con ellos en próximas ediciones”.

Por último, desde la Asociación Jacobea de Jerez de la Frontera ‘Sharish’, con sede en la ciudad gaditana, quisieron “incentivar a todos y a todas a conocer y caminar las muchas sendas que conducen a Santiago de Compostela y llenarse de cuanto este mundo jacobeo ofrece”.