“Destiné por responsabilidad el 15 % de las ventas a salud mental”

Puede que les suena la cara de Anxo Minguillón Pereiro (Santiago, 23-04-1996). Y no sólo por la especialidad en Neurología que está cursando este políglota facultativo, sino por haber concursado en el programa El Cazador, de TVE y revertir parte del dinero que ganó en un libro, Por amor al arte, en pro de la salud mental.

Habla de 67 artistas seleccionados por un ‘foráneo’, pero la discriminación ya implica preferencia... ¿Qué criterios empleó para ello?

Aunque pretenda darle un barniz de objetividad, lo cierto es que fue considerablemente personal. He intentado incluir los nombres más importantes a nivel histórico, una especie de compendio del que partir para después, si el lector lo desea, profundizar más adelante en algún autor o movimiento en concreto. Otro criterio que tenía claro a la hora de seleccionar fue el incluir a artistas mujeres, con quienes la historia del arte tiene una deuda que tardará en saldarse, pues muchas grandes autoras han caído en el olvido.

¿Cuál es su opinión sobre la difusión y aprendizaje de arte en el sistema educativo?

Pues a pesar de que mis estudios fueron siempre más orientados hacia las ciencias, sí pienso que el arte, y nuestra relación con él, es un tema lo suficientemente transversal para la formación humana como para tener más importancia en las primeras etapas de nuestro sistema educativo, adecuándolo a las competencias de cada edad, claro. Asimismo, creo que se abusa del uso de una perspectiva excesivamente global, y que sería un acierto el utilizar más ejemplos locales, que ayudasen a contextualizar los hechos que influyen en la obra.

No es común invertir un premio en difundir su pasión por la pintura. ¿Cómo se le ocurrió y qué recuerda de su experiencia televisiva?

Todo lo que rodeó al programa lo recuerdo con mucha alegría y cariño, por el contexto (poco antes de realizar mi examen MIR) y por la experiencia en sí de poder participar en algo como esto. La aventura de El Cazador, así como el premio, actuaron a modo de detonante de una idea que ya llevaba tiempo rondando en mi cabeza, y en cierto modo, fue ese el momento en el que decidí ver el proyecto como algo plausible, aunque inicialmente el golpe de realidad fue considerable, pues no es fácil en absoluto publicar un libro, y menos de estas características.

¿De qué manera se planteó la estructuración y redacción del volumen? ¿Tenía formación al respecto?

Pues con respecto a la organización de la propia obra, desde el principio tuve claro que tenía que primar un formato ameno y atractivo para el lector, y tras darle algunas vueltas, llegué a la conclusión de que la mejor idea serían comentarios de una longitud suficiente como para transmitir un buen resumen del artista y su obra, pero también intentando sintetizar y que no resultase tedioso. Asimismo, lo más complejo fue, sin duda, conseguir los permisos y derechos tanto de imagen como de autor en los casos que correspondiese, que, aún siendo legítimos, supusieron un camino lleno de obstáculos para que el proyecto viese la luz.

Mójese... ¿con qué tres grandes autores se queda?

Es sumamente complicado, una infinidad de historias y estilos de comunicar con los lienzos. Personalmente, tengo predilección por el arte figurativo, aunque disfruto con muchas corrientes, del Quattrocento a las vanguardias, pasando por el romanticismo o el impresionismo. Sin embargo, si he de escoger tres nombres concretos... Rembrandt, Schiele y Magritte.

¿Por qué destinar a salud mental el 15 por ciento de las ventas?

Por responsabilidad, siendo consciente de que es una emergencia sanitaria que en su faceta más trágica supuso casi 4.000 muertes en 2020. Por circunstancias personales y laborales, he comprobado que la patología psiquiátrica es transversal a la sociedad, haciendo especialmente vulnerable al enfermo, y generando mucho sufrimiento tanto para él o ella, como para su entorno. Tenemos que concienciarnos y exigir que se destinen recursos a la prevención, tratamiento y desestigmatización de los trastornos mentales. Además, si puedes aportar tu grano de arena, como en este caso, es un orgullo.

¿Tiene en mente algún nuevo volumen? ¿A quién le agradece el apoyo para elaborar Por amor al arte?

Lo cierto es que no, Por amor al arte no es una novela que pueda tener segundas partes, y siento que mi aventura en el mundo editorial empieza y acaba con la misma obra. Sin embargo, nunca se puede cerrar ningún camino, y he de admitir que he disfrutado mucho con todo el proceso, desde la fase de investigación a la de escritura, por lo que no descarto explorar nuevas temáticas en el futuro (lejano). Agradecimientos principalmente a mis padres, que desde bien pequeño me educaron en la idea de que la cultura es algo fundamental, y en todos nuestros viajes había una parada en algún museo o galería. En cuanto a la pintura en concreto, a mi madre, historiadora del arte y fuente de muchos de los conocimientos que tengo sobre el tema.

¿Dónde y cuándo podremos adquirir su obra?

Por amor al arte ya está a la venta en librerías y en Internet. En Santiago de Compostela, cuentan con ejemplares en tienda la Librería Couceiro, Librería Gallaecia y Numax, aunque en cualquier otra también se puede encargar, así como en la web libros.cc y en El Corte Inglés y La Casa del Libro. El objetivo es que pueda llegar a todo aquel que desee adentrarse en un mundo maravilloso que da (y mucho) sin pedir nada a cambio.