Destrozada la vidriera del Derby, considerada bien de protección especial

Desde ayer la vidriera con las letras Derby que desde 1929 da la bienvenida a todos los que entran al local, ahora cerrado y pendiente de reapertura bajo el proyecto Morriña de un consejero delegado de Hijos de Rivera, permanece con una rotura en el centro después de que el cristal recibiese un impacto. El culpable fue un camión de la basura que, de forma accidental, golpeó una vidriera protegida bajo el Plan especial de protección e rehabilitación da Cidade Histórica de Santiago de Compostela. Según denuncia la Asociación para a defensa do Patrimonio Cultural Galego (Apatrigal), esta no tenía una protección real sino solo teórica.

La asociación presentó en septiembre del pasado año un informe al Concello de Santiago en el cual, entre otros aspectos, solicitaban que obligasen a los propietarios del local a dotar a la vidriera principal del Derby de una mayor protección. Cabe recordar que el Concello tiene su parte de competencia debido al Plan especial, y que al mismo tiempo el local pertenece a un particular que lo arrendó durante años a la hostelera Victoria Domínguez, jubilada cuando comenzó la pandemia.

“En calquera momento poden ser vítimas dunha patada, dunha pedrada ou calquera outro suceso. Todos coñecemos a teoría das xanelas rotas, e tendo en conta que o establecemento pode botar varios anos pechado, tendo en conta a situación das vidreiras respecto da rúa, e tendo en conta as vagas de vandalismo que se veñen producindo nos últimos tempos, consideramos necesario dotar de protección física ás vidreiras do Derby”, se puede leer en dicho informe.

Con este contexto de fondo, Ana Castro, asociada de la Apatrigal y la experta en arte y antigüedades que realizó una completa catalogación de los bienes del Derby, explica que no le causó sorpresa alguna pasar ayer frente al local y encontrar la rotura en la preciada vitrina. “La vitrina tiene un cristal protector, que de hecho ya tenía una rotura en un lateral, pero no se notaba tanto. Ahora se rompió justo en el centro y, al no tener un cristal blindado, se partió en muchos trozos y rompió la propia vidriera”, explica.

Esta vidriera está incluida entre los bienes de protección especial pero ya no se trata de la pieza original, sino que ya había pasado por otras restauraciones. “Victoria, la antigua responsable del local, nos contó en su momento que una vez hubo que repararla tras un robo y otra por el impacto de una piedra al paso de una manifestación”, indica la experta.

La pieza podrá recuperarse, igual que se hizo en anteriores ocasiones, pero de no tener una mayor protección seguiría expuesta a nuevos accidentes. “Dentro de la rotura que sufrió, no fue demasiado grave porque no se desplazó la estructura. Pero para evitar males mayores, solicitamos de nuevo que se ponga un cristal blindado como el que hay en las joyerías. Si se daña la estructura ya sería más grave. No es lo mismo otro tipo de pieza que una vidriera. Aunque sea muy buena restauración ya no es la pieza original. ¿De qué nos vale tener un papel de protección especial?”, solicita la asociada de Apatrigal.

Ana Castro también aprovecha para denunciar que la protección especial de la que gozan muchos de los elementos de Compostela no puede quedarse en una mera indicación teórica, sino que tiene que llevarse a la práctica. En este sentido, hace referencia al mal estado de las casas más antiguas de Santiago, conocidas como casas de Salomé, situadas en la Rúa Nova.