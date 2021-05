Detenido por agredir a la Policía

sucesos. La Policía Local detuvo este jueves a una persona por agredir a un agente, según figura en el parte de incidencias. Los hechos ocurrieron a las 22.30 horas, en la rúa do Peso, donde estaba teniendo lugar una pelea. En el lugar se encontraban dos individuos, pero solo uno atacó a los policías. Además, durante esa noche los guardias locales tuvieron que acudir a cuatro fiestas en pisos y sancionaron a once personas por no hacer uso de la mascarilla. Por otra parte, los controles que los efectivos realizaron en establecimientos de hostelería de diferentes puntos de la capital gallega, como la plaza Roxa, Santiago de Chile o Fray Rosendo Salvado, se saldaron sin ningún tipo de incidencias. redac.