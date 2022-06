Detida por resistencia e desobediencia durante a madrugada en Pintor Laxeiro

SUCESOS. Na madrugada do martes a Policía Local tivo que abrir dilixencias por negarse a facer as probas de alcoholemia a condutora dun vehículo. O suceso rexistrouse na rúa Pintor Laxeiro, e ademais, detívose a unha das ocupantes do vehículo por resistencia e desobediencia. Tamén na mesa madrugada, notificouse un incendio en tres colectores na intersección das rúas Estrelas e San Martiño. Por outra banda, a partir de hoxe, 8 de xuño, a rúa da Atalaia no seu cruzamento coa rúa da Algalia de Arriba quedará cortada ao tráfico por mor das obras de mantemento e reparación do pavimento no recinto intramuros da cidade histórica de Santiago. A vía permanecerá cortada por un prazo de dúas semanas. O Concello de Santiago prega á cidadanía que desculpe as molestias que estas alteracións lles poidan ocasionar. ECG