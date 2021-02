Día da Lingua Materna cun evento presentado por Esther Estévez

Santiago. O Día Internacional da Lingua Materna foi proclamado pola Conferencia Xeral da UNESCO en novembro de 1999 e celébrase anualmente dende o 21 de febreiro de 2002 cos obxectivos de promover o plurilingüismo e a diversidade cultural. Este ano, a Xunta conmemórao cunha celebración en liña a cargo da xornalista da Televisión de Galicia, Esther Estévez, condutora do coñecido espazo #DígochoEu. Tamén contará coa presenza do conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, que lles dará a benvida a todos os participantes nesta retransmisión en directo que ten como obxectivo apoiar a efeméride e visibilizar e promover a lingua galega e a súa transmisión interxeracional.

Así, os nenos que o desexen e as súas familias poderán gozar de Puño, puñete, unha orixinal proposta da man de Baobab Teatro que inclúe cantos, contos e xogos, para pasar unha hora de divertimento e aprendizaxe, entre as 11.00 e as 12.00 h da mañá. Tomando como liña argumental o xogo tradicional Puño, puñete, que tes por dentro? -Pan e fermento! -Puño, puñete, que tes por fóra? -Pan e cebola!, a compañía teatral ofrecerá un espectáculo para cantar e xogar en familia, combinando rimas, cantigas e contos en lingua galega.

Centrado nesta ocasión no multilingüismo para a inclusión no eido educativo e na sociedade, a Xunta de Galicia vén sumándose a esta celebración desde o ano 2010, contextualizándoa na nosa Comunidade e orientándoa á promoción e transmisión da lingua materna.

DÍGOCHO EU. A elección da xornalista Esther Estévez non é casual. O espazo que presenta está a vivir un gran éxito, especialmente entre a xente moza. Cunha aposta audiovisual moderna e con moita actividade en redes sociais como Tik Tok, resolve dúbidas comúns sobre a lingua galega e explica os usos de determinadas palabras ou dos pronomes. Esta semana o espazo recibiu o Premio Paraugas, do Cluster de Comunicación de Galicia, á Mellor Execución de Idea. Emisións do programa como a que se centrou no significado en galego da palabra zorra tiveron unha gran repercusión na televisión nacional. Outros vídeos emitidos son Como é? Entroido ou Antroido ou Aprende a colocar os pronomes. ECG