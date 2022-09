Diante da Mostra de Pratas e Acibeches de ‘O esplendor’

HAI DOUS GREMIOS CONSONTES a historia da cidade de Compostela e distintivos da súa herdade, o de Prateiros e o de Acibecheiros, dous colectivos irmanados, que tal vez sexan os máis antiguos do mundo, coa súa labor ininterrumpida, nun período que supera os oito séculos. Fieis escudeiros dos símbolos fundacionais da cidade, seu burgo histórico así o entendeu e reflicte esta fidelidade no nome das súas rúas e prazas.

Na historia milenaria de Santiago hai tres datas que explican o asentamento destes gremios. Obviamente está o ano 805 co descubremento do sartego de Santiago polo bispo Teodomiro. Nos lindes do primeiro milenio a aceifa de Almanzor, que destrúe o modelo de cidade alto medieval e propuxo unha reconstrucción definitiva co seu burgo amurallado e súa catedral fortaleza. A terceira data, xa moi próxima a nós, acontece no ano 1884 co redescubremento da tumba do Apóstolo, acochado cinco séculos atrás nun lugar descoñecido da catedral ante a ameaza dos piratas ingleses.

Do primeiro período apenas quedan referencias, o segundo, amplísimo, abarca o período histórico coa pelengrinaxe masiva da Idade Media, e a apoteose anovadora do Barrroco e o rococó. O terceiro abre a época modernista (non confundir coa Idade Moderna) na trasición ao século XX, xa moi próximo as datas actuais onde irrumpen os símbolos xacobeos, e o consumo da sociedade civil con obxectos de usos domésticos e profesionais.

Non podemos esquecer, nen deixar de lado, o enorme peso que no desenvolvemento da pratería tivo o proteccionismo da Igrexa Compostelana. Ao abeiro das súas demandas naceu seu primeiro colectivo chamado Colexio de Artistas que no xa lonxano século XIII arrexuntou as primeiras ordenanzas coñecidas.

O descubremento de América trouxo metais nobres en chave de abundancia, e a Contrareforma do Concilio de Trento atopou nos artistas e prateiros seus oficiais de propaganda. A Festa de Corpus, engalanou as rúas e as súas grandes e espectaculares custodias presidían as procesións das vilas, inundáronse igrexas e casas con relicarios de santos, de todas as tipoloxías, e o Gremio acadou séculos de plenitude.

Familias completas de dúas, tres e ata catro xeracións, manteran adicación plena a este oficio. Extranxeiros atraídos polo poder de convocatoria do fervor xacobeo, atoparon acobillo profesional e crearon sagas prestixiosas que propuxeron fórmulas actualizadoras.

Homes de vida sen estridencias, traballadores de materiais dos que mesmo descoñecían seus perigos de uso, labraron a golpe de martelo, cincel e burilados os pasos dunha escola de prateiros realmente soprendente cada vez que un mergulla nos seus exemplares. Unha tradición de dez séculos que deixou nomes ilustres que apenas hoxe comezan a ser estudados. A saga de orixe portuguesa dos Cedeira, Guillermo de Gante, Bernal Madera, Antonio de Montaos, de Francia chegan os Boullier, o vimianceiro Juan Pose, Manuel Noboa, Jacobo, Luis e Francisco Pecul, os irmáns Piedra, Losada... artistas dos que aínda queda tanto de saber e descubrir.

Gremio córporeo e celosamente pechado, no seu mundo de lumes, golpes de martelo, corrosivos acedos, e azougados implacabeis, axustáronse as innovacións dos estilos de cada época transmitidos polos libros de gravados e os moitos modelos orixinais que en forma de agasallos achegábanse a Compostela. Baste decir que algún prateiro dos anteriormente citados, chegou a producir no seu taller máis de 150 cruces procesionais.

Seu traballo diversificouse mesmo cara a ouriveria laica no devir do boato borbónico e abriuse a fabricación de xoias maiormente de prata dourada que se distribuían nas feiras das vilas como Padrón, Noia ou Betanzos e nas demais de toda Galiza.

Será o que hoxe coñecemos como Ourivería Tradicional e representará o comezo da xoieria no noso país. Outro oficio frolecente vinculado aos prateiros e moi pouco estudado aínda hoxe, foi o de brosladeiros ou bordaleiros adicados a vestiaria litúrxica onde traballaban seus bordados con fíos de prata e ouro, e moitas veces incluso pérolas e pedras de coor enfiadas, en contra do que se poida supoñer, nun traballo exclusivamente reservado a homes.

Si a Igrexa mantivo aos prateiros, o Acibeche é unha descuberta laica no marco do fervor Xacobeo. Moi cedo o gremio de concheiros que distribuía as vieiras entre os pelengríns chegados a Santiago, ficou limitado e apreciouse a demanda dun material que tiña xa daquela asociado popularmente advocacións protectivas. Doutado de brilo craso, tacto suave, pouco peso, coor negro intenso logo do seu pulimento, e con xacementos moi próximos ao noso territorio, na veciña Asturias, xuntou as súas propiedades coas creencias cristiáns, e os símbolos de exvotos, “souvenirs” e lembranzas, obxectos devocionais, amuletos paganos, algúns tan extraordinarios e populares como as figas, que foron demandadas, como fé de cumprimentación do voto xacobeo e mesmo protección do temido mal de ollo.

Estes obxectos cifrados no símbolo da vieira, da figa, nos portapaces... recorrerán Europa, acompañado de pratas, acibeches, latón, picheis, ou mesmo na concha de vieira. Símbolo que durante moito tempo significou o contraste compostelá dos seus prateiros e supuxo para os acibecheiros unha actividade masiva e seriada.

Exceptuando as extraordinarias cruces procesionais, seguramente utilizadas para cultos de tipo funerario, apenas coñecemos outros obxectos de acibeche utilizados na liturxia, asi como moi poucos contratos a acibecheiros procedentes das institucións relixiosas.

Seu legado mantívose perseverante no tempo dende o século XV como non teñamos atopado referentes en outros materiais en todo o mundo. Este factor de excepcionalidade e o carácter do seu labor con base na imaxinería tradicional dos nosos canteiros e imaxineiros, con formas inclusivas ao marco material, anticlasicismo, inxenuismo figurativo nos seus cánones, alonxamento de escalas e proporcións, interpretación parcial dos modelos románicos, etc; fan do traballo en acibeche un ben extraordinario, embaixador singular da nosa cultura material.

O gremio de prateiros mantense na actualidade na fabricación de xoias de prata, e encomendas particulares de ourivería maior, onde se reflicte o espírito gremial de séculos atrás. Mentres, como en toda a península, decae o traballo do ourive ‘a antiga’. Conxugado con acibeches, esmaltes e outras pedras adáptase aos tempos e procura a súa actividade, unha denominación de orixe, aspecto que sería de plena xusticia para proxectarse no mercado internacional.

No seu irmanamento co acibeche e perseguindo os fins que o Gremio Ourives de Compostela iniciou coa Mostra, O Esplendor do Camiño a fase de empoderación destas actividades partiría de considerar un Congreso de especialistas que poña o xusto valor do seu legado a vez que proxecte súas excelencias.

Con todas as reservas, e dende o coñecemento destes campos, solicitar dende ese futuro foro que a Administracción de Galicia inicie os trámites para que a UNESCO, recoñeza e declare este ben cultural anterior a 1950, Patrimonio Material da Humanidade, factor que sen dúbida daría voz e resonancia as centenarias artes de Santiago, descubrindo internacionalmente que na Galiza de hoxe e de fai mil anos, en Compostela seus artistas falaban con talento dende a habilidade sensibel das súas mans.